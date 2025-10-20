Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 октября 2025 15:4924 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией в Арзамасе
20 октября 2025 15:36Жесткое ДТП спровоцировало пробку на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде
20 октября 2025 15:14Создание парка развлечений на территории Мещерского озера отложили
20 октября 2025 14:56Новый сервис на "Госуслугах" помогает бороться с онлайн-мошенниками
20 октября 2025 14:45Эксперты прогнозируют рост цен на жильё и назвали лучшее время для покупки
20 октября 2025 14:29Карантин по бешенству ввели в округах Нижегородской области
20 октября 2025 13:45Цвет здоровья: почему овощи и фрукты разных оттенков так важны для организма
20 октября 2025 13:07HR-эксперт Мурадян объяснил, почему пенсионеры всё чаще находят подработку
20 октября 2025 12:57"Кукольник" Москвин признался, что пишет мемуары о любви к девочкам
20 октября 2025 12:14Ковчег с мощами святителя Тихона привезут в Нижегородскую область
Общество

Новый сервис на "Госуслугах" помогает бороться с онлайн-мошенниками

20 октября 2025 14:56 Общество
Новый сервис на Госуслугах помогает бороться с онлайн-мошенниками

Фото: Александр Воложанин

На портале госуслуг запущена новая жизненная ситуация "Защита от мошенников в сети". Он представляет собой комплексный инструмент, собравший все доступные меры противодействия интернет-мошенничеству.

Пользователям доступны функции самозапрета на оформление кредитов и выпуск новых СИМ-карт, проверка кредитной истории, а также возможность узнать подробности о подозрительных звонках. Все эти опции направлены на снижение риска финансового и информационного мошенничества.

Кроме того, сервис содержит пошаговые инструкции на случай, если человек случайно передал злоумышленникам конфиденциальные данные, такие как пароли. Также размещены рекомендации, как распознать мошеннические схемы и не стать их жертвой.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, объединение госуслуг по принципу "жизненных ситуаций" позволяет гражданам решать важные вопросы быстрее и удобнее. По его словам, такой подход сокращает время получения услуг в среднем на 30%.

С момента запуска новой "жизненной ситуации" сервисом воспользовались более двух миллионов россиян. Наибольшей популярностью пользуется функция самозапрета на кредиты и займы. С 1 сентября эту услугу можно оформить не только онлайн, но и лично в отделениях МФЦ.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут записаться на бесплатную консультацию юриста через "Госуслуги".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госуслуги мошенники цифровизация
Поделиться:
Новости по теме
16 октября 2025 16:36Жизненная ситуация "Налоговый вычет" запущена на портале госуслуг
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Что нижегородцам показывают на новом Осеннем вернисаже
19 октября 2025 13:04Что нижегородцам показывают на новом "Осеннем вернисаже"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных