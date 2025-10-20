Новый сервис на "Госуслугах" помогает бороться с онлайн-мошенниками

Фото:
На портале госуслуг запущена новая жизненная ситуация "Защита от мошенников в сети". Он представляет собой комплексный инструмент, собравший все доступные меры противодействия интернет-мошенничеству.
Пользователям доступны функции самозапрета на оформление кредитов и выпуск новых СИМ-карт, проверка кредитной истории, а также возможность узнать подробности о подозрительных звонках. Все эти опции направлены на снижение риска финансового и информационного мошенничества.
Кроме того, сервис содержит пошаговые инструкции на случай, если человек случайно передал злоумышленникам конфиденциальные данные, такие как пароли. Также размещены рекомендации, как распознать мошеннические схемы и не стать их жертвой.
Как отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, объединение госуслуг по принципу "жизненных ситуаций" позволяет гражданам решать важные вопросы быстрее и удобнее. По его словам, такой подход сокращает время получения услуг в среднем на 30%.
С момента запуска новой "жизненной ситуации" сервисом воспользовались более двух миллионов россиян. Наибольшей популярностью пользуется функция самозапрета на кредиты и займы. С 1 сентября эту услугу можно оформить не только онлайн, но и лично в отделениях МФЦ.
Ранее сообщалось, что нижегородцы могут записаться на бесплатную консультацию юриста через "Госуслуги".
