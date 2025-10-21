Нижегородские проекты завоевали 7 наград XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса "Диво России" Культура и отдых

Проекты из Нижегородской области завоевали сразу 7 наград XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса «Диво России» (12+). Это ежегодное состязание авторов видеороликов, направленных на продвижение туристических локаций и объектов среди жителей России и зарубежных стран.

Как сообщили в министерстве туризма и промыслов региона, победителей наградили в Севастополе. В 2025 году на фестиваль-конкурс было подано более тысячи заявок из 51 региона России. В финале соревновались 225 лучших видеопроектов.

В рамках конкурса видеороликов нижегородцы получили четыре награды. В номинации «Туристические продукты» в категории «Промышленный туризм» первое место завоевала работа «Симфония металла». В подноминации «Города России – центры регионов» номинации «Туристические направления» на втором месте оказалась работа «Семь чудес Нижнего Новгорода». В подноминации «Турмаршруты и экскурсии» категории «Туристские продукты» третье место заняла работа «Нижний моими глазами». В свою очередь, в номинации «Туристские услуги» третьего места удостоился видеоролик «Фотоквест в Нижнем Новгороде».

В этом году в рамках фестиваля-конкурса также состоялась Первая туристическая премия в сфере креативного туризма и инноваций, где были отмечены три нижегородских проекта. Так, Парк мастеров «Нижполиграф» был признан лучшим креативным кластером. Кроме того, сувенирные открытки «Открой 52 регион» получили награду как лучший сувенир, созданный с использованием цифровых технологий, а интерактивный портал «Открой 52 регион» – награду как лучший турпродукт на основе искусственного интеллекта для персонализации путешествий.

Напомним, развитие и продвижение различных направлений туризма ведется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Он инициирован президентом России Владимиром Путиным и является преемником нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Новый нацпроект предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок.

В нацпроект входит пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма»