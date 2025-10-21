Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 октября 2025 17:50Нижегородских продавцов уличили в продаже энергетиков подросткам
21 октября 2025 17:00В Госдуме предлагают рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ
21 октября 2025 15:24Грузовикам ограничат въезд в центр Нижнего Новгорода
21 октября 2025 15:10Фонд "Защитники Отечества" усиливает поддержку ветеранов СВО
21 октября 2025 14:57Синоптик предупредила нижегородцев о дождях и мокром снеге
21 октября 2025 14:38Реестр участков для ветеранов СВО создадут в Нижегородской области
21 октября 2025 14:24Чат-бот самостоятельно решает более половины вопросов клиентов "Ростелекома"
21 октября 2025 13:52Новые ограничения для мигрантов могут появиться в Нижегородской области
21 октября 2025 13:15Мониторинг строительства метро в Нижнем Новгороде оценили в 161 миллион рублей
21 октября 2025 13:00Средний чек в аптеках вырос на 12,4% в Нижегородской области
Общество

Нижегородских продавцов уличили в продаже энергетиков подросткам

21 октября 2025 17:50 Общество
Нижегородских продавцов уличили в продаже энергетиков подросткам

Семь административных протоколов оформили в Нижнем Новгороде в отношении продавцов, нарушивших запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом сообщает ИА "Время Н".

В Главном управлении МВД России по Нижегородской области рассказали, что факты нарушений выявлены в различных районах города.

Так, по одному случаю зафиксировано в Автозаводском и Сормовском районах, два — в Канавинском, а три — в Нижегородском.

Согласно действующему законодательству, реализация безалкогольных тонизирующих напитков подросткам запрещена. За подобные действия предусмотрена административная ответственность.

Гражданам, нарушившим запрет, грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей. Для должностных лиц сумма санкции составляет от 100 000 до 200 000 рублей. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 300 000 до 500 000 рублей, в соответствии со статьей 14.16.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Ранее сообщалось, что продажу энергетиков в автоматах хотят запретить в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье МВД Торговля
Поделиться:
Новости по теме
29 августа 2025 12:29"Разливайки" предложили запретить в Нижегородской области
23 августа 2025 17:58Не дают энергию, а берут в долг: нижегородцам напомнили о вреде энергетиков
11 июня 2025 13:30Депутаты Госдумы призвали запретить продажу энергетиков около школ и стадионов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных