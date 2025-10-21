Нижегородских продавцов уличили в продаже энергетиков подросткам Общество

Семь административных протоколов оформили в Нижнем Новгороде в отношении продавцов, нарушивших запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом сообщает ИА "Время Н".

В Главном управлении МВД России по Нижегородской области рассказали, что факты нарушений выявлены в различных районах города.

Так, по одному случаю зафиксировано в Автозаводском и Сормовском районах, два — в Канавинском, а три — в Нижегородском.

Согласно действующему законодательству, реализация безалкогольных тонизирующих напитков подросткам запрещена. За подобные действия предусмотрена административная ответственность.

Гражданам, нарушившим запрет, грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей. Для должностных лиц сумма санкции составляет от 100 000 до 200 000 рублей. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 300 000 до 500 000 рублей, в соответствии со статьей 14.16.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Ранее сообщалось, что продажу энергетиков в автоматах хотят запретить в Нижегородской области.