Не дают энергию, а берут в долг: нижегородцам напомнили о вреде энергетиков Общество

Регулярное употребление энергетических напитков может привести к инфаркту, напомнил медицинский эксперт Алексей Никонов в телеграм-канале "Бокал прессека".

"Инфарктам у 30-40-летних удивляться не приходится, особенно среди любителей банки энергетика по утрам. На вскрытии их сердца выглядят гораздо старше своего возраста", - написал Никонов.

Эксперт подчеркнул, что энергетики не дают энергию, а берут ее в долг. За что потом приходится расплачиваться.

Никонов снабдил пост жутким фото со вскрытия, на котором изображен крошечный тромб, ставший причиной остановки сердца человека. С его слов, произошла закупорка жизненно важной задней межжелудочковой артерии, вследствие чего случился острый инфаркт, а затем наступила смерть.

Напомним, что 23 августа внезапно умер глава нижегородского департамента образования Владимир Радченко.