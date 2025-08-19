Не дают энергию, а берут в долг: нижегородцам напомнили о вреде энергетиков

Регулярное употребление энергетических напитков может привести к инфаркту, напомнил медицинский эксперт Алексей Никонов в телеграм-канале "Бокал прессека".
"Инфарктам у 30-40-летних удивляться не приходится, особенно среди любителей банки энергетика по утрам. На вскрытии их сердца выглядят гораздо старше своего возраста", - написал Никонов.
Эксперт подчеркнул, что энергетики не дают энергию, а берут ее в долг. За что потом приходится расплачиваться.
Никонов снабдил пост жутким фото со вскрытия, на котором изображен крошечный тромб, ставший причиной остановки сердца человека. С его слов, произошла закупорка жизненно важной задней межжелудочковой артерии, вследствие чего случился острый инфаркт, а затем наступила смерть.
Напомним, что 23 августа внезапно умер глава нижегородского департамента образования Владимир Радченко.
