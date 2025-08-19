Мессенджер MAX официально представят в начале осени
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 августа 2025 17:58  [104] Не дают энергию, а берут в долг: нижегородцам напомнили о вреде энергетиков
23 августа 2025 17:17  [201] План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту вечером 23 августа
23 августа 2025 16:26  [212] Глеб Никитин выразил соболезнования семье умершего Владимира Радченко
23 августа 2025 15:22  [858] Умер глава нижегородского депобра Владимир Радченко
23 августа 2025 14:43  [203] Никитин пригласил Путина на открытие ИT-кампуса "Неймарк" в сентябре
23 августа 2025 14:16  [159] Лихачев подарил Путину памятный альбом о визитах президента в Саров
23 августа 2025 13:21  [220] Новый кампус НГПУ имени Минина хотят построить на территории "Нижполиграфа"
23 августа 2025 12:36  [217] Нижегородская область направила более 38 млрд рублей на поддержку участников СВО
23 августа 2025 11:13  [471] Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
23 августа 2025 10:57  [259] Министр Пучков рассказал о грядущих изменениях в образовательной системе
Общество

Не дают энергию, а берут в долг: нижегородцам напомнили о вреде энергетиков

23 августа 2025 17:58  [104] Общество
Не дают энергию, а берут в долг: нижегородцам напомнили о вреде энергетиков

Регулярное употребление энергетических напитков может привести к инфаркту, напомнил медицинский эксперт Алексей Никонов в телеграм-канале "Бокал прессека". 

"Инфарктам у 30-40-летних удивляться не приходится, особенно среди любителей банки энергетика по утрам. На вскрытии их сердца выглядят гораздо старше своего возраста", - написал Никонов. 

Эксперт подчеркнул, что энергетики не дают энергию, а берут ее в долг. За что потом приходится расплачиваться. 

Никонов снабдил пост жутким фото со вскрытия, на котором изображен крошечный тромб, ставший причиной остановки сердца человека. С его слов, произошла закупорка жизненно важной задней межжелудочковой артерии, вследствие чего случился острый инфаркт, а затем наступила смерть. 

Напомним, что 23 августа внезапно умер глава нижегородского департамента образования Владимир Радченко. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье Смертность
Поделиться:
Новости по теме
13 августа 2025 11:53  [687] Врач Савицкая рассказала, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
28 июля 2025 16:13  [639] Причиной смерти участника заплыва в Нижнем Новгороде мог стать тромбоз
14 мая 2025 13:08  [1148] "Тромб-убийца" мог стать причиной смерти велосипедиста на Окском съезде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных