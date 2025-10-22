Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Карантин по бешенству ввели в еще в одном нижегородском селе

22 октября 2025 16:40 Общество
Карантин по бешенству ввели в еще в одном нижегородском селе

Фото: Александр Воложанин

В селе Белавка Воротынского округа Нижегородской области установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал губернатор региона.

Решение принято на основании представления председателя комитета ветеринарии и вступило в силу с 16 октября 2025 года.

Очагом заболевания признано личное подсобное хозяйство местной жительницы. В связи с этим на территории села введены строгие ограничения, направленные на локализацию и ликвидацию вспышки.

В эпизоотическом очаге запрещены лечение зараженных животных, перемещение восприимчивых к вирусу животных, снятие шкур с трупов, а также охота, за исключением мероприятий по регулированию численности. Также ограничен доступ посторонних лиц, за исключением специалистов и жителей.

На всей территории села Белавка запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением животных. Вывоз возможен только при наличии прививки от бешенства, сделанной не позднее чем за 179 дней до транспортировки, либо в случае направления животных на убой.

Комитету ветеринарии поручено разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации очага и предотвращению дальнейшего распространения заболевания.

Ранее сообщалось о введении карантина по бешенству в селе Салганы Краснооктябрьского округа и в поселке Петровский Воротынского округа. 

