Еще четыре трехсекционных трамвая выпустят на линию в Нижнем Новгороде Общество

В Нижний Новгород поступили еще четыре трехсекционных трамвая. Сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы, сообщил директор ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский на заседании комиссии гордумы по транспорту и дорожному хозяйству.

Концессионное соглашение было подписано в сентябре 2022 года. Документ предусматривает поставку 170 единиц подвижного состава.

В рамках соглашения город должен получить 144 одиночных вагона и 26 трехсекционных. Поставка одиночных трамваев уже полностью завершена.

Что касается трехсекционных вагонов, три из них были доставлены ранее и уже введены в эксплуатацию. Еще четыре прибыли в Нижний Новгород в настоящее время.

Новые трамваи планируется выпустить на линию до середины апреля.

Ранее сообщалось, что реконструкция трамвайных путей на пересечении улиц Ванеева и Надежды Сусловой начнется с 25 апреля.