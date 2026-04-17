Еще четыре трехсекционных трамвая выпустят на линию в Нижнем Новгороде

В Нижний Новгород поступили еще четыре трехсекционных трамвая. Сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы, сообщил директор ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский на заседании комиссии гордумы по транспорту и дорожному хозяйству.
Концессионное соглашение было подписано в сентябре 2022 года. Документ предусматривает поставку 170 единиц подвижного состава.
В рамках соглашения город должен получить 144 одиночных вагона и 26 трехсекционных. Поставка одиночных трамваев уже полностью завершена.
Что касается трехсекционных вагонов, три из них были доставлены ранее и уже введены в эксплуатацию. Еще четыре прибыли в Нижний Новгород в настоящее время.
Новые трамваи планируется выпустить на линию до середины апреля.
Ранее сообщалось, что реконструкция трамвайных путей на пересечении улиц Ванеева и Надежды Сусловой начнется с 25 апреля.
