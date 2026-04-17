Общество

Новые очаги бешенства нашли в Нижегородской области

17 апреля 2026 15:16 Общество
Новые очаги бешенства нашли в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области установили карантин по бешенству животных еще в двух населенных пунктах. Соответствующие указы губернатора опубликованы на портале правовых актов.

Неблагополучным пунктом признано село Чернышиха Кстовского района. Эпизоотическим очагом определена территория личного подсобного хозяйства гражданина Удода В.И. Действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 10 апреля 2026 года.

Аналогичные меры приняты в селе Борисовка Сергачского округа. Очаг бешенства выявлен в личном подсобном хозяйстве гражданина Сафронова М.А. Этот указ действует в отношении правоотношений, возникших с 9 апреля 2026 года.

В период карантина в эпизоотическом очаге запрещены лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, за исключением специалистов и проживающих там граждан, а также перемещение и перегруппировка животных и снятие шкур с их трупов. Кроме того, введен запрет на охоту, за исключением мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов.

Ограничены ввоз и вывоз восприимчивых животных. Вывоз допускается только в случае вакцинации против бешенства в течение 179 календарных дней до отправки, в том числе на убой на специализированные предприятия или оборудованные пункты.

В границах неблагополучных пунктов запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением животных, а также отлавливать диких животных для их вывоза в зоопарки.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области изменят правила надзора в сфере обращения с животными.

