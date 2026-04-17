17 апреля 2026 14:28 Общество
Речную маршрутную сеть расширят в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Скоростные суда "Валдай" начнут ходить из Нижнего Новгорода до села Чулково в Вачском округе. О планах по продлению маршрута на заседании постоянной комиссии гордумы по развитию дорожного хозяйства и транспорта сообщил гендиректор "Водолета" Никита Итальянцев, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В этом году, помимо действующих внутрирегиональных рейсов, откроется дополнительное направление. Существующий маршрут продлят: вместо Павлова суда будут следовать до Чулкова.  

"Поселок расположен на высоком правом берегу Оки. Это интересная территория, где развивается туризм. Рассчитываем, что направление будет востребовано", — отметил Итальянцев.  

Он добавил, что сейчас флот "Водолета" включает пять судов "Валдай 45Р" и два СПК "Метеор 120Р". В мае ожидается поставка третьего "Метеора 120Р", который в навигацию этого года выйдет на новые маршруты. В 2026 году компания рассчитывает выполнять рейсы по 18 направлениям, из которых 11 будут регулярными, а семь — экскурсионно-прогулочными. 

Навигацию по межрегиональным направлениям планируется открыть со 2 мая. С этого дня стартуют рейсы в Казань и Ярославль, билеты уже поступили в продажу. Расписание до Казани сформировано до завершения навигационного сезона.

По словам Никиты Итальянцева, компания намерена существенно увеличить частоту рейсов до Ярославля. В 2024-2025 годах выполнялось по пять круговых рейсов из‑за ремонта Городецкого шлюза и очередности судов. В предстоящем сезоне компания планирует порядка 28 рейсов с остановками в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме.  

Продолжается работа по продлению маршрута из Ярославля в Тверь. В прошлом году состоялись два тестовых рейса с остановками в Рыбинске, Угличе, Калязине и Дубне. В этом сезоне перевозчик рассчитывает выполнить около десяти круговых рейсов.

Также компания развивает направление до Перми. "Продолжаем работу с Пермским краем и Удмуртией по этому направлению. Помимо остановки в Нижнекамске, добавленного в прошлом году, планируем включить в Чистополь, Елабугу и Набережные Челны. Запланировано пять круговых рейсов до Перми, билеты на них уже доступны", - сказал он.  

В планах перевозчика остается и продление маршрута до Астрахани. 

Ранее сообщалось, что пивной бар на воде появится в Нижнем Новгороде летом.

