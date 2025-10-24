Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
В поселке Сатис открылась первая в Дивеевском округе модельная библиотека

24 октября 2025
В поселке Сатис открылась первая в Дивеевском округе модельная библиотека

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В поселке Сатис Нижегородской области открылась первая модельная библиотека в Дивеевском муниципальном округе. Библиотека была оборудована в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Библиотека в поселке появилась в 1959 году и является одной из самых крупных библиотек Дивеевского округа. В зоне ее обслуживания находится семь населенных пунктов. В самом Сатисе расположен технопарк «Саров», действует филиал МГУ имени М.И. Ломоносова, работает детский технопарк «Кванториум».

«Библиотеке, которая существует в Сатисе уже более 60 лет, нужно соответствовать высоким стандартам — быть современной, привлекать читателей, находить новые способы взаимодействия с ними. Уверена, что преображение, которое произошло с библиотекой благодаря переоборудованию по модельному стандарту, поможет решить эти задачи. Обновленные помещения предстоит наполнить мероприятиями, встречами, мастер-классами. Знаю, что коллеги уже ждут результатов грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, чтобы в 2026 году приступить к реализации задуманного», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

В рамках нацпроекта на переоснащение библиотеки было направлено почти 8 млн рублей, благодаря чему здесь появились зоны для проведения конференций, выставок, занятий в кружковом формате и мастер-классов, работы с электронными ресурсами.

Для учреждения были приобретены компьютеры и ноутбуки, каждое пространство библиотеки оснащено мультимедийным, интерактивным и сенсорным оборудованием. Для младших читателей были приобретены интерактивная песочница, детский глобус с дополненной реальностью, интерактивный стол.

В рамках переоснащения для обновленной библиотеки было закуплено более 1 100 книг, среди которых произведения современных авторов, мемуары и публицистика, книги по самообразованию, а также сказки и образовательная литература для юных читателей. Также было приобретено около 50 экземпляров литературы патриотической тематики.

В библиотеке появился профессиональный сканер для книг, который будет использоваться для оцифровки печатных материалов, благодаря этому доступ к ним получат читатели с ограниченными возможностями здоровья – новое оборудование позволит перевести отсканированный текст в аудиоформат или увеличить шрифт для удобства слабовидящих посетителей. Также это оборудование позволит студентам проводить быстрое сканирование статей, учебников и конспектов, создавать цифровые копии документов с высоким разрешением и возможностью распознавания текста.

«Это первая модельная библиотека в Дивеевском муниципальном округе. Сделан капитальный ремонт всех помещений, библиотека оснащена мебелью и техникой, она полностью готова к приему посетителей и отвечает потребностям читателей всех возрастов», - сказал заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа Александр Клюканов.

Напомним, что с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных