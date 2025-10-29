Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Спорт

Участников СВО ознакомили с программой спортивной адаптации на базе ФОКа Дзержинска

29 октября 2025 13:38 Спорт
Участников СВО ознакомили с программой спортивной адаптации на базе ФОКа Дзержинска

Фото: администрация Дзержинска

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока» в Дзержинске прошла ознакомительная экскурсия для участников СВО и членов их семей.  Ветеранам рассказали о необходимости занятиями спортом во время реабилитации, ознакомили их с возможностями комплекса. Такие мероприятия способствуют реализации государственной программы «Спорт России».

«Спорт – это мощнейший инструмент для адаптации и социализации ветеранов и участников СВО. Мы стремимся предоставить для них абсолютно все имеющиеся возможности на базе наших физкультурно-оздоровительных центров. От бассейна и тренажерного зала до инновационных проектов, таких как дайвинг и скалолазание – здесь каждый может найти занятие по душе, чтобы заботиться о здоровье, развиваться и достигать новых успехов», – подчеркнула советник министра спорта Нижегородской области Лилия Ланская.

Перед гостями мероприятия выступил участник региональной программы «Герои. Нижегородская область» Игорь Маркеев. Он отметил, что в Дзержинске созданы отличные условия для занятия спортом, в том числе адаптивным.

«Город располагает современными спортивными центрами – это региональный центр «Парус», ФОК «Ока», стадионы. Есть прекрасные тренеры и выдающиеся спортсмены, которые своим примером, думаю, могут вдохновить любого на новые достижения и рекорды», - отметил Игорь Маркеев.

Ветераны СВО пришли в ФОК вместе с женами и детьми. И для каждого нашлось занятие по душе: дети могли сдать нормы ГТО, а женщины ознакомились с танцевальными программами. Но объединил всех бассейн: дети с удовольствием плескались, а для взрослых был организован мастер-класс по дайвингу.

Ветеран специальной военной операции Олег Мазаев уверен, что это направление будет пользоваться особой популярностью.

«Наши братья возвращаются с фронта, многим требуется реабилитация. Бассейн для этого идеален! Занятия помогают восстановиться как физически, так и психологически», - сказал он.

Директор ФОК «Ока» Нина Аранович рассказала, что спортивное учреждение открыто для всех участников СВО и членов их семей - каждый найдет для себя секцию по душе. Физкультурно-оздоровительный комплекс не просто предлагает спортивные площадки, но и становится важным элементом долгосрочной программы восстановления. Физическая активность и психологическая разгрузка, предоставляемые в таких центрах, являются неотъемлемой частью успешной реабилитации и адаптации наших защитников к мирной жизни.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Спорт России». Благодаря программе появляется все больше возможностей для занятий спортом: строят стадионы и площадки с тренажерами, проводят спортивно-массовые мероприятия, возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Кроме того, развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО.

Теги:
СВО
