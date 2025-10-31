За последний год число поклонников классической музыки в Нижегородской области выросло на треть

Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
31 октября 2025 17:41 Культура и отдых
Фото: freepik.com

В честь 200-летия со дня рождения Иоганна Штрауса-младшего сервис МТС Музыка проанализировал интерес пользователей к мировой классической музыке и сформировал рейтинг наиболее популярных композиторов прошедших эпох. В топ-3 любимых композиторов нижегородцев вошли: Антонио Вивальди, Франц Шуберт и Петр Чайковский.

Австрийский композитор Иоганн Батист Штраус вошел в историю музыки как «Король вальса». Специально к его юбилею МТС Музыка изучила прослушивания мировой классики. Количество воспроизведений музыкальных композиций мировых классиков в период с апреля 2024-го по октябрь 2025 года в Нижегородской области возросло на 30%, подтвердив растущую популярность классической музыки среди жителей региона. Среди любимых композиторов у нижегородцев оказались итальянский композитор Антонио Вивальди, австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке Франц Шуберт и русский гений XIX столетия Петр Чайковский. 

В число самых востребованных классических композиций у нижегородских слушателей вошли: Storm Антонио Вивальди в виртуозном исполнении Ванессы-Мэй, проникновенная Ave Maria Франца Шуберта, а также фрагмент балета Петра Чайковского Щелкунчик, соч. 71, действие II картина 3: No. 14, Pas de duex - Танец феи Драже и принца Оршада в исполнении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова.

