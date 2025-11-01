Молодёжь "Т Плюс" определила ключевые направления развития сообщества на корпоративном форуме в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

В Нижнем Новгороде завершился Молодёжный форум «Т Плюс». В течение двух дней молодые специалисты Группы в возрасте до 36 лет из 17 регионов страны разрабатывали инициативы для развития кадрового потенциала компании.

«Форум позволил консолидировать усилия региональных молодёжных сообществ и наметил чёткие ориентиры совместной работы на следующий год. Развитие молодёжного движения – это долгосрочная инвестиция. Те, кто сегодня входит в сообщество молодых специалистов "Т Плюс", в будущем займут руководящие должности и будут определять стратегию развития компании и отрасли в целом», – отметил председатель Молодёжного сообщества Группы «Т Плюс» Андрей Матрунчик.

Участники форума пересмотрели структуру Молодёжного сообщества, разработали единую систему взаимодействия и определили пять ключевых блоков работы. Изменения позволят по-новому взглянуть на развитие бренда работодателя, реализацию социальных и просветительских проектов, спортивных и инженерных мероприятий, а также на выбор будущих лидеров движения.

Молодёжные лидеры «Т Плюс» 2025 года были определены уже в рамках этого форума. Генеральный директор компании Павел Сниккарс наградил самых активных участников молодёжного движения. Победители были определены в трёх номинациях: «Лидер добрых дел», «Спортивный лидер» и «Лидер инженерной мысли».

Молодёжная сессия Группы «Т Плюс» впервые была проведена в Ульяновске в 2024 году. Цель мероприятия – решение вопросов привлечения и удержания кадров не только в компании, но и во всей энергетической отрасли.