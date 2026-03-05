Психотерапевт рассказала, почему женщины острее реагируют на сезонную депрессию Общество

Фото: freepik.com

С приходом весны многие россияне сталкиваются с сезонными обострениями и эмоциональным истощением. Особенно уязвимы женщины, которые острее реагируют на дефицит солнечного света. Семейный системный психотерапевт Лариса Никитина поделилась с 360.ru, что восприятие женщиной себя во многом зависит от её окружения и общего состояния.

Когда всё хорошо, женщина позитивна. Когда наступают холода и природа засыпает, она тоже начинает "увядать". Причём с приходом весны ситуация не меняется, а только усугубляется. В основном это связано с количеством солнечного света, которое мы получаем. Есть и другие факторы, такие как генетика, внутренние травмы и стрессы.

Как справиться с депрессией самостоятельно

Если вы знаете, что склонны к депрессивному настроению, важно научиться выходить из этого состояния. Рекомендуется физическая активность, занятие любимым делом и общение с близкими. Забота о детях или домашних животных также помогает улучшить настроение.

"Даже тактильное ощущение, когда вы с кошкой ложитесь спать или просто смотрите телевизор, а она сидит у вас на коленях и вы её гладите — масса положительных эмоций", - отметила психотерапевт.

Хобби, такие как рисование, танцы, музыка или прогулки, помогают расслабиться и отвлечься. Не забывайте выходить на улицу с первыми лучами солнца. Продукты, богатые триптофаном (орехи, какао), могут немного поднять настроение.

Но если речь идёт о клинической форме депрессии, то необходима помощь специалистов.

Генетическая предрасположенность к депрессии

Теоретически депрессия может передаваться по наследству, но чаще это связано с семейными традициями, говорит специалист. Если в предыдущих поколениях люди часто испытывали трудности и имели сниженное настроение, это может повлиять на потомков. В таких случаях помогает системная семейная терапия.

Многие люди в последние годы страдают от хронического недосыпа, который истощает организм. Лариса Никитина подчёркивает, что важно ложиться спать с заходом солнца и вставать с рассветом. Это помогает чувствовать себя лучше и поддерживать высокий уровень энергии.

Важно доставлять себе удовольствие, ухаживать за собой, высыпаться и поддерживать активный образ жизни. Физический труд способствует выработке дофамина, помогая бороться с плохим настроением.