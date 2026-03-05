Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2026 12:47
Средства из федерального бюджета требуются для строительства обхода Балахны
05 марта 2026 12:00
"Ростелеком" и минздрав Нижегородской области открыли доступ к телемедицине в мессенджере MAX
05 марта 2026 11:43
Эксклюзив
Фонтаны в Нижнем Новгороде запустят 1 мая
05 марта 2026 11:35
Психотерапевт рассказала, почему женщины острее реагируют на сезонную депрессию
05 марта 2026 11:14
Готова половина котлована для старта метрощитов на улице Горького
05 марта 2026 10:44
Нижегородских соцучастковых научили распознавать мошенников
05 марта 2026 09:51
Испытательная лаборатория нефтепродуктов ЛПДС "Староликеево" подтвердила компетентность
05 марта 2026 09:21
Многомиллионные требования предъявили операторам нижегородских полигонов
05 марта 2026 08:00
Паводок в Нижегородской области: какие инфекции приносит талая вода
05 марта 2026 07:00
Более 200 маломерных судов отправили на штрафстоянку в ПФО за 2025 год
Общество

Психотерапевт рассказала, почему женщины острее реагируют на сезонную депрессию

05 марта 2026 11:35 Общество
Психотерапевт рассказала, почему женщины острее реагируют на сезонную депрессию

Фото: freepik.com

С приходом весны многие россияне сталкиваются с сезонными обострениями и эмоциональным истощением. Особенно уязвимы женщины, которые острее реагируют на дефицит солнечного света. Семейный системный психотерапевт Лариса Никитина поделилась с 360.ru, что восприятие женщиной себя во многом зависит от её окружения и общего состояния.

Когда всё хорошо, женщина позитивна. Когда наступают холода и природа засыпает, она тоже начинает "увядать". Причём с приходом весны ситуация не меняется, а только усугубляется. В основном это связано с количеством солнечного света, которое мы получаем. Есть и другие факторы, такие как генетика, внутренние травмы и стрессы.

Как справиться с депрессией самостоятельно

Если вы знаете, что склонны к депрессивному настроению, важно научиться выходить из этого состояния. Рекомендуется физическая активность, занятие любимым делом и общение с близкими. Забота о детях или домашних животных также помогает улучшить настроение.

"Даже тактильное ощущение, когда вы с кошкой ложитесь спать или просто смотрите телевизор, а она сидит у вас на коленях и вы её гладите — масса положительных эмоций", - отметила психотерапевт.

Хобби, такие как рисование, танцы, музыка или прогулки, помогают расслабиться и отвлечься. Не забывайте выходить на улицу с первыми лучами солнца. Продукты, богатые триптофаном (орехи, какао), могут немного поднять настроение.

Но если речь идёт о клинической форме депрессии, то необходима помощь специалистов.

Генетическая предрасположенность к депрессии

Теоретически депрессия может передаваться по наследству, но чаще это связано с семейными традициями, говорит специалист. Если в предыдущих поколениях люди часто испытывали трудности и имели сниженное настроение, это может повлиять на потомков. В таких случаях помогает системная семейная терапия.

Многие люди в последние годы страдают от хронического недосыпа, который истощает организм. Лариса Никитина подчёркивает, что важно ложиться спать с заходом солнца и вставать с рассветом. Это помогает чувствовать себя лучше и поддерживать высокий уровень энергии.

Важно доставлять себе удовольствие, ухаживать за собой, высыпаться и поддерживать активный образ жизни. Физический труд способствует выработке дофамина, помогая бороться с плохим настроением.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
весна Здоровье Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных