Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Общество

Нижегородских соцучастковых научили распознавать мошенников

05 марта 2026 10:44 Общество
Нижегородских соцучастковых научили распознавать мошенников

Фото: организаторы проекта

Активисты губернаторского проекта "Социальный участковый" приняли участие в просветительской лекции Волго-Вятского ГУ Банка России. Мероприятие прошло на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области и было посвящено теме "Осторожно! Финансовое мошенничество! Как противодействовать новым угрозам".

Начальник отдела финансовой грамотности Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Виноградов рассказал, что Центробанк активно информирует население о способах защиты от кибермошенников. Соцучастковым объяснили, какие схемы и технологии используют злоумышленники, в том числе с применением дипфейков. Полученные знания участники проекта смогут использовать в работе, помогая жителям региона распознавать мошеннические действия.

В ходе лекции подробно разобрали наиболее распространенные способы обмана. Участникам рассказали, как вовремя распознать манипуляции мошенников, как определить фишинговые ссылки, которые могут похищать личные данные, а также какие сигналы должны стать поводом немедленно прекратить разговор или переписку.

Тренер КУПНО Екатерина Щукина отметила, что подобные образовательные встречи проводятся регулярно. По ее словам, социальные участковые активно включаются в обучение и стремятся получать новые знания.

"Сегодняшняя тема — противодействие мошенникам — особенно актуальна для участников проекта. Они находятся в постоянном контакте с людьми и могут доступно объяснить, как не попасться на уловки мошенников. Чем больше знаний и навыков получают социальные участковые, тем больше они передают жителям", — сказала она.

В завершение встречи участники проекта прошли интерактивный квиз, где смогли проверить и закрепить полученные знания, чтобы затем передать их жителям Нижегородской области.
Социальный участковый Нижегородского района Михаил Крамарев назвал лекцию важной и полезной.

"Информация актуальная, постараемся как можно подробнее передать ее жителям, с которыми мы работаем", — отметил он.

Крамарев также призвал жителей быть осторожными: не доверять незнакомцам, которые звонят от имени банков, не сообщать персональные и банковские данные и не переходить по подозрительным ссылкам. По его словам, важно предупреждать об этих рисках и своих родных и близких.

Теги:
Банк России мошенники социальные участковые
Главная  |  Архив  |  2026
