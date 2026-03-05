Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
НКО получат 70 млн рублей на проекты для молодежи в 2026 году

05 марта 2026 12:57 Общество
НКО получат 70 млн рублей на проекты для молодежи в 2026 году

Фото: пресс-служба правительства РФ

В 2026 году объем грантовой поддержки некоммерческих организаций в рамках национального проекта "Молодёжь и дети" составит 70 млн рублей. О запуске нового конкурса Росмолодёжь.Гранты сообщили заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Конкурс направлен на поддержку проектов по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию молодёжи. Заявки принимаются с 4 марта по 2 апреля включительно на сайте.

Участвовать могут НКО, включая молодёжные и детские общественные объединения, за исключением казённых учреждений. Организация должна быть зарегистрирована не менее чем за год до начала конкурса.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что включение конкурса в национальный проект позволило увеличить максимальный размер гранта.

"Благодаря включению конкурса Росмолодёжь.Гранты в национальный проект "Молодёжь и дети" с прошлого года увеличилась максимальная сумма гранта. Некоммерческие организации могут претендовать на получение до 2,5 млн рублей, что на миллион рублей больше, чем в 2024 году. Общий объём грантовой поддержки в 2026 году составит 70 млн рублей. Это позволит масштабировать проекты по продвижению наших духовно-нравственных ценностей, популяризации спорта, безопасности и многого другого", — заявил он.

Проекты принимаются по пяти направлениям. В их числе — инициативы по изучению и сохранению исторического и культурного наследия, организации краеведческих экспедиций, созданию музейных экспозиций и архивов. Также предусмотрена поддержка программ помощи ветеранам и участникам боевых действий и проектов по сохранению памяти об их подвигах.

Отдельные номинации посвящены патриотическому воспитанию через военно-спортивную подготовку и допризывное обучение, повышению интереса молодёжи к разработкам и обучению в сфере БПЛА, созданию интернет-контента, формирующего чувство гордости за страну, а также инициативам по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в молодёжной среде.

В 2025 году грантовую поддержку получили 70 инициатив на суммы от 285 000 до 2 341 000 рублей. В новом сезоне ожидается ещё больше востребованных практик, которые смогут получить финансирование и масштабировать свои идеи.

Теги:
Гранты НКО Росмолодежь
