Отель возле нижегородского ж/д вокзала закрыли после проверки МЧС

01 ноября 2025 09:30 Экономика
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

МЧСники провели проверку одного из отелей в Канавинском районе Нижнего Новгорода и выявили серьезные нарушения требований пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в здании не функционировали системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также системы противодымной защиты. Кроме того, установлено несоответствие эвакуационных путей и выходов установленным нормам, что создавало угрозу для жизни и здоровья постояльцев и персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

На основании решения суда деятельность отеля была приостановлена. Исполнение судебного решения обеспечили судебные приставы совместно с сотрудниками МЧС России.

Работа гостиницы приостановлена на 30 суток. После истечения этого срока специалисты проведут повторную проверку. Если все выявленные нарушения будут устранены, объект сможет возобновить деятельность.

Добавим, что, судя по фото, речь идет об отеле "Ботаника лофт" около железнодорожного вокзала. 

Ранее сообщалось, что суд приостановил работу нижегородской шашлычной из-за антисанитарии. 

Также мы рассказывали, что решением суда приостановлена деятельность автомойки в Нижнем Новгороде. Все из-за шума и нарушений. 

 

Теги:
Гостиницы МЧС
