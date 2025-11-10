Аналитик Муртазин рассказал, что будет с ценами на технику в 2026 году

Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
10 ноября 2025 17:50 Экономика
Фото: с сайта ru.freepik.com

Цены на технику в Российской Федерации неизбежно вырастут в следующем году, независимо от того, будет ли введён технологический сбор или нет. Об этом сообщил Эльдар Муртазин, владелец и ведущий аналитик компании Mobile Research Group, в интервью для 360.ru.

Эксперт отметил, что обсуждение введения технологического сбора запланировано только на сентябрь 2026 года, и пока нет конкретных данных о его размере. По предварительным оценкам, сбор может составить от 3% до 5%. Это приведёт к увеличению стоимости официальной техники, ввозимой в Россию с соблюдением всех таможенных процедур, на 4–6%.

Муртазин также подчеркнул, что на формирование цен влияют множество факторов, включая экономическую ситуацию, курс валют и спрос на рынке. Он выразил мнение, что рост цен на технику будет продолжаться.

Относительно будущего, эксперт выразил сомнения в стабильности экономической ситуации к осени 2026 года и предположил, что до этого момента цены могут вырасти ещё на 10–12%.

Кроме того, Муртазин обратил внимание на недавний всплеск покупок техники в октябре текущего года, особенно бытовой. Однако сейчас наблюдается снижение продаж по всем сегментам рынка. Он предположил, что в 2026 году из-за дальнейшего роста цен падение продаж может сохраниться на уровне 20% по сравнению с предыдущим годом.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных