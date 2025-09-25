Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 сентября 2025 08:02Проект поликлиники в Городце одобрен госэкспертизой
25 сентября 2025 07:00Утвержден единый дизайн-код для набережной Федоровского
24 сентября 2025 20:37Жилой квартал начали строить по КРТ на улице Самочкина в Нижнем Новгороде
24 сентября 2025 20:10Узбекистан и Нижегородская область укрепят сотрудничество
24 сентября 2025 18:18Дистанционный мониторинг охватывает почти 70% нижегородских лесов
24 сентября 2025 18:09Отопление подключили в каждом втором доме Нижнего Новгорода
24 сентября 2025 17:58Более 850 человек участвует в Межрегиональной конференции "Инфофорум-Поволжье" в Нижнем Новгороде
24 сентября 2025 17:00Троллейбус "Ольгерд" выйдет на маршрут №1 в Нижнем Новгороде с 25 сентября
24 сентября 2025 16:47В России утвержден календарь праздничных и выходных на 2026 год
24 сентября 2025 16:28Эксперт Юшков объяснил дефицит бензина на российских заправках
Общество

Утвержден единый дизайн-код для набережной Федоровского

25 сентября 2025 07:00 Общество
Утвержден единый дизайн-код для набережной Федоровского

Фото: Александр Воложанин

Мэрия Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественную концепцию оформления набережной Федоровского. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Отмечается, что документ разработан в соответствии с действующими правилами размещения информационных конструкций и направлен на создание гармоничного визуального облика территории.

Анализ текущего состояния показал, что значительная часть вывесок и других информационных элементов на набережной устарела, выполнена из некачественных материалов и установлена без учета архитектурных особенностей зданий.

Фото: архитектурно-художественная концепция

В рамках новой концепции определены требования к оформлению фасадов, цветовым решениям и типографике. В частности, для снижения визуального шума вводятся ограничения на цветовую гамму вывесок — она должна быть единой в пределах одного здания и соответствовать его архитектурному облику. Допускается использование только определённых оттенков, при условии их гармоничного сочетания с фасадом. 

Фото: архитектурно-художественная концепция

Кроме того, запрещено применять декоративные и трудночитаемые шрифты, а также искажать начертание букв. Это сделано для повышения читаемости и визуальной чистоты городской среды.

Концепция также предусматривает привязку информационных конструкций к архитектурным элементам зданий — таким как фризы, оконные проемы и входные группы. Это позволит сохранить исторический облик улицы и создать комфортное визуальное пространство.

Ранее сообщалось об утверждении дизайн-кода для улицы Звездинки в центре Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Архитектура Дизайн набережная
Поделиться:
Новости по теме
15 августа 2025 10:21Дизайн-код для "Гордеевского пятачка" утвердила нижегородская мэрия
20 мая 2025 14:30Единый дизайн-код Совнаркомовской улицы утвердили в Нижнем Новгороде
22 апреля 2025 11:50Дизайн-код для улицы Черниговской утвердили в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных