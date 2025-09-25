Утвержден единый дизайн-код для набережной Федоровского Общество

Фото: Александр Воложанин

Мэрия Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественную концепцию оформления набережной Федоровского. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Отмечается, что документ разработан в соответствии с действующими правилами размещения информационных конструкций и направлен на создание гармоничного визуального облика территории.

Анализ текущего состояния показал, что значительная часть вывесок и других информационных элементов на набережной устарела, выполнена из некачественных материалов и установлена без учета архитектурных особенностей зданий.

Фото: архитектурно-художественная концепция

В рамках новой концепции определены требования к оформлению фасадов, цветовым решениям и типографике. В частности, для снижения визуального шума вводятся ограничения на цветовую гамму вывесок — она должна быть единой в пределах одного здания и соответствовать его архитектурному облику. Допускается использование только определённых оттенков, при условии их гармоничного сочетания с фасадом.

Фото: архитектурно-художественная концепция

Кроме того, запрещено применять декоративные и трудночитаемые шрифты, а также искажать начертание букв. Это сделано для повышения читаемости и визуальной чистоты городской среды.

Концепция также предусматривает привязку информационных конструкций к архитектурным элементам зданий — таким как фризы, оконные проемы и входные группы. Это позволит сохранить исторический облик улицы и создать комфортное визуальное пространство.

Ранее сообщалось об утверждении дизайн-кода для улицы Звездинки в центре Нижнего Новгорода.