Дизайн-коды еще двух центральных улиц изменили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде утверждены обновленные архитектурно-художественные концепции для двух центральных улиц — Нижневолжской набережной (от Чкаловской лестницы до Канавинского моста) и Алексеевской (от площади Минина и Пожарского до улицы Звездинки). Соответствующие постановления опубликованы на сайте администрации города.

Изменения направлены на создание единого визуального стиля и повышение эстетического качества городской среды.

Анализ текущего состояния показал, что многие информационные конструкции устарели, выполнены из некачественных материалов и установлены без учета архитектурных особенностей зданий. Одной из главных целей изменений стало упорядочение размещения вывесок и торговых объектов. В частности, на Нижневолжской набережной будет четко определено, где и какие виды нестационарных торговых точек допустимы. Среди них — тележки, киоски, павильоны, автоматы, палатки, автолавки и отдельно стоящие кафе. Все объекты должны быть мобильными, без фундамента, и не превышать трех метров в высоту. Их внешний вид и размеры должны соответствовать утвержденным эскизам либо индивидуальным проектам, прошедшим согласование.

Также большое внимание уделено информационному оформлению фасадов на обеих улицах. Цветовая гамма вывесок должна быть сдержанной и согласованной с колористикой здания. Использование допустимых шрифтов и размещение конструкций строго регламентированы: вывески должны гармонировать с архитектурными элементами, не скрывать декоративные детали и размещаться в пределах фасада соответствующего помещения.

Обновленные требования касаются и оформления входных групп. Все элементы — от козырьков до входных дверей — должны быть выполнены в едином стиле, соответствовать архитектуре здания и не нарушать его исторический облик. На фасадах, выходящих на красные линии застройки, запрещено устанавливать глухие металлические двери и пластиковые окна. На объектах культурного наследия допускаются только аутентичные материалы и решения, согласованные с профильными ведомствами.

В случае проведения фасадных работ предусмотрено декоративно-художественное оформление ограждений. Оно может включать фотореалистичные изображения ремонтируемых зданий или стилизованные визуальные решения с позитивными слоганами вроде "Здесь все преобразится" и "Скоро мы все починим".

Ранее сообщалось об утверждении изменении в архитектурно-художественные концепции улиц Минина, Грузинской и Большой Покровской, а также Верхневолжской набережной.