Малую Покровскую могут превратить в пешеходную зону для молодоженов Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские семьи предлагают превратить отрезок улицы Малой Покровской от Большой Покровской до улицы Архитектора Харитонова в пешеходную зону для молодоженов. С инициативой в администрацию Нижнего Новгорода обратилось Городское сообщество молодых семей, сообщила пресс-служба мэрии.

Как отметил председатель сообщества Сергей Порхунов, идея родилась из стремления поддержать молодых супругов и создать для них комфортную зону в историческом центре города. Рядом с этим участком расположен Нижегородский Дом бракосочетания, где ежедневно расписываются десятки пар. Поэтому логично, чтобы поблизости появилось место, где молодые семьи могли бы провести время после церемонии, не мешая транспорту и не испытывая дискомфорта от городского движения. Он добавил, что создание подобной улицы может стать первым подобным проектом в России, реализованным в исторической части города.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства города отметили, что инициатива интересная, но требует тщательной проработки, чтобы обеспечить удобство для всех участников дорожного движения. Все возможные изменения будут анонсированы дополнительно.

Также в дептрансе сообщили, что на участке Малой Покровской завершается капитальный ремонт: уже обустроены тротуары из брусчатки, проезжая часть, водоотводы и наружное освещение. Общая готовность объекта на начало ноября составляет 90%. Все работы планируется завершить в первой декаде месяца.

Напомним, капитальное обновление улицы Малой Покровской является частью проекта по редевелопменту исторического района Започаинья. Ранее сообщалось, что на установку забора около дома №1 по улице Малой Покровской, в котором располагается УФСБ по Нижегородской области, из городского бюджета планируется направить 65 млн рублей.

Ранее сообщалось, что накануне Дня народного единства нижегородская пара зарегистрировала брак на фоне полотна Константина Маковского "Воззвания Минина".