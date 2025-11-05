Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 ноября 2025 17:10Замгубернатора Андрей Гнеушев вступил в ряды резервистов "БАРС-НН"
05 ноября 2025 17:01Серебряным волонтерам – поддержка ЛУКОЙЛа
05 ноября 2025 16:26Нижегородцы смогут бесплатно сделать генетическую диагностику эмбриона при ЭКО
05 ноября 2025 16:11Малую Покровскую могут превратить в пешеходную зону для молодоженов
05 ноября 2025 15:53Минимущество реквизировало дом купца Гузеева на Ильинке через суд
05 ноября 2025 15:35Более 135 км дорог около М-12 восстановили в Нижегородской области
05 ноября 2025 15:20Нижегородским фармацевтам с опытом массово отказывают в аккредитации
05 ноября 2025 15:13Эксперты: в Нижегородской области количество DDoS‑атак ниже, чем в соседних регионах
05 ноября 2025 15:05Укрытие открытых каналов завершилось на Нижегородской станции аэрации
05 ноября 2025 14:46Министр Пучков высказался о переходе на 12-летнее обучение в школах
Общество

Малую Покровскую могут превратить в пешеходную зону для молодоженов

05 ноября 2025 16:11 Общество
Малую Покровскую могут превратить в пешеходную зону для молодоженов

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские семьи предлагают превратить отрезок улицы Малой Покровской от Большой Покровской до улицы Архитектора Харитонова в пешеходную зону для молодоженов. С инициативой в администрацию Нижнего Новгорода обратилось Городское сообщество молодых семей, сообщила пресс-служба мэрии.

Как отметил председатель сообщества Сергей Порхунов, идея родилась из стремления поддержать молодых супругов и создать для них комфортную зону в историческом центре города. Рядом с этим участком расположен Нижегородский Дом бракосочетания, где ежедневно расписываются десятки пар. Поэтому логично, чтобы поблизости появилось место, где молодые семьи могли бы провести время после церемонии, не мешая транспорту и не испытывая дискомфорта от городского движения. Он добавил, что создание подобной улицы может стать первым подобным проектом в России, реализованным в исторической части города. 

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства города отметили, что инициатива интересная, но требует тщательной проработки, чтобы обеспечить удобство для всех участников дорожного движения. Все возможные изменения будут анонсированы дополнительно.

Также в дептрансе сообщили, что на участке Малой Покровской завершается капитальный ремонт: уже обустроены тротуары из брусчатки, проезжая часть, водоотводы и наружное освещение. Общая готовность объекта на начало ноября составляет 90%. Все работы планируется завершить в первой декаде месяца.

Напомним, капитальное обновление улицы Малой Покровской является частью проекта по редевелопменту исторического района Започаинья. Ранее сообщалось, что на установку забора около дома №1 по улице Малой Покровской, в котором располагается УФСБ по Нижегородской области, из городского бюджета планируется направить 65 млн рублей.  

Ранее сообщалось, что накануне Дня народного единства нижегородская пара зарегистрировала брак на фоне полотна Константина Маковского "Воззвания Минина". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
свадьба Семья
Поделиться:
Новости по теме
04 ноября 2025 13:48Нижегородцы смогут жениться в "Доме губернатора"
21 августа 2025 19:30Новые площадки для выездной регистрации брака появятся в Нижнем Новгороде
16 июля 2025 16:04В Нижегородской области вырос спрос на свадебные услуги
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных