ВТБ перевыпустил более 2 млн Пушкинских карт

Фото:
Для удобства пользователей ВТБ начал перевыпускать Пушкинские карты заранее: они начнут действовать 1 января 2026 года и откроют возможность посещать культурные мероприятия без перерыва на подачу заявлений. В ноябре банк выпустил более 2 млн Пушкинских карт, владельцы которых заранее подали заявление на их перевыпуск в ВТБ, как в новом банке-операторе.
Самыми активными регионами по подаче заявлений на выпуск карты стали Чувашская Республика, Тамбовская область, Рязанская область, Кемеровская область и Республика Мордовия.
Обновленная Пушкинская карта появится в приложении «Госуслуги Культура» 1 января 2026 года в 15:00 по московскому времени, когда смена банка-оператора официально завершится. Сейчас клиенты могут продолжать пользоваться картой, выпущенной в Почта Банке – она будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года до 15:00 по московскому времени.
Подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ можно прямо сейчас: это можно сделать за минуту в приложении «Госуслуги Культура», приложении Почта Банка, а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и Почта Банка.
