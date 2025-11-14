Нижегородский минздрав отстранил от работы руководителя кстовской ЦРБ Общество

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Министерство здравоохранения Нижегородской области приостановило исполнение обязанностей и.о. главного врача Кстовской центральной районной больницы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минздраве.

Как подчеркнули в ведомстве, такое решение принято на фоне сообщений в СМИ о возможном искажении данных о прохождении диспансеризации пациентами учреждения.

В минздраве отметили, что уже направили обращения в правоохранительные органы. Ведомство намерено провести всестороннюю проверку и дать правовую оценку изложенным фактам.

В министерстве подчеркнули, что готовы оказывать полное содействие следственным органам в рамках проводимой проверки. Если факты нарушений подтвердятся, данные о диспансеризации жителей Кстовского района будут приведены в соответствие с действительностью.

Особое внимание в минздраве уделили защите прав граждан на получение профилактической медицинской помощи. В ведомстве заверили, что доступ к подобным услугам будет обеспечен в полном объеме, а любые попытки подорвать доверие к системе здравоохранения не останутся без внимания.

"Уверены, что правоохранительные органы оперативно разберутся в сложившейся ситуации. Нельзя допускать ущерба доверию людей к той большой работе по профилактике и раннему выявлению заболеваний, которую мы проводим. Подчеркнём, что абсолютное большинство наших медиков исключительно добросовестно выполняют свою работу, с большой ответственностью и самоотдачей подходят к помощи каждому пациенту", — прокомментировали в ведомстве.

Ранее стало известно, какие изменения произошли в Балахнинской ЦРБ после критики губернатора.