Трехлетнее наставничество ждет молодых нижегородских врачей с 2026 года Общество

Фото: Кира Мишина

Выпускников медицинских вузов и колледжей по всей России, включая Нижегородскую область, с 2026 года ждет обязательное трехлетнее наставничество. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении 11 ноября, сообщила пресс-служба парламента.

Цель нововведения — обеспечить систему здравоохранения квалифицированными кадрами и сократить кадровый дефицит. Согласно данным, приведенным председателем Госдумы Вячеславом Володиным, к началу 2025 года в стране не хватало более 23 тысяч врачей и свыше 63 тысяч специалистов среднего медперсонала. В 54 регионах обеспеченность врачами ниже среднего уровня, а нагрузка на участковых терапевтов превышает норму на 65%.

Наставничество будет обязательным для всех выпускников, включая тех, кто обучался на платной основе. Молодые специалисты смогут работать только в медицинских организациях, участвующих в системе обязательного медицинского страхования. Выпускники, прошедшие обучение по целевому договору, будут трудоустроены в учреждения, указанные в этих договорах.

Министерство здравоохранения определит перечень специальностей и направлений подготовки, по которым будет вводиться наставничество, а также его точную продолжительность. Однако срок не может превышать трех лет. В отдельных случаях, по решению Минздрава и правительства, он может быть сокращен — в зависимости от региона или конкретной специальности.

По завершении наставничества медики будут проходить периодическую аккредитацию. Исключение составят фармацевты — они не подпадают под действие новых норм.

Также закон предусматривает изменения в системе целевого обучения: в ординатуре вводится стопроцентный целевой набор, а в специалитете сохраняется 70% целевых мест и 30% бюджетных. Для абитуриентов, поступающих в колледжи по целевому направлению, будет организован отдельный конкурс. Отметим, что изначально Минздрав предлагал сделать все бюджетные места в медицинских и фармацевтических вузах целевыми.

Ранее сообщалось, что опытные провизоры по всей стране, в том числе в Нижегородской области, массово получают отказы при прохождении аккредитации из-за расхождений в записях трудовых книжек.