Глеб Никитин остался недоволен состоянием медицины в Балахне

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал в Балахне и лично проверил, как работает местная Центральная районная больница. То, что он увидел и услышал от жителей, вызвало у него серьёзное недовольство, рассказал глава региона в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, ситуация в больнице вышла из-под контроля. Люди неделями не могут попасть на приём к терапевту, а врачей просто нет.
"Ситуация возмутительная и критическая, ни в одном из муниципалитетов региона проблема с качеством оказания медицинской помощи не стоит так остро, как в Балахне. Один терапевт на всю поликлинику", - отметил Никитин.
Губернатор поручил министру здравоохранения области Галине Михайловой срочно подготовить антикризисный план. Уже в ближайшее время в Балахну направят пятерых участковых терапевтов из Нижнего Новгорода, чтобы временно снизить нагрузку и хоть как-то помочь местным жителям.
Никитин добавил, что качественная медицина должна быть доступна всем, независимо от того, живут люди в областном центре или в небольшом городе. Хотя за последние пять лет в рамках федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в Балахне отремонтировали детскую и взрослую поликлиники, стационар по-прежнему в плачевном состоянии. Губернатор поручил включить его в список объектов, которые будут приводить в порядок в рамках будущих мероприятий нацпроекта.
Ранее сообщалось, что с 1 декабря в Нижегородской области запись к врачам будет осуществляться в электронном формате.
