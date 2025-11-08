Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 ноября 2025 09:40Глеб Никитин остался недоволен состоянием медицины в Балахне
08 ноября 2025 08:0042 млн рублей выделено на содержание паромной переправы Павлово–Тумботино
07 ноября 2025 20:02В Нижнем Новгороде обсудили опыт поддержки ветеранов СВО в регионах Приволжского федерального округа
07 ноября 2025 19:00Движение на участке улицы Пролетарской ограничат до 31 декабря
07 ноября 2025 18:30Использовать ИИ для активного долголетия предложили нижегородские ученые
07 ноября 2025 18:13Первое колесное электросудно "Минин" спустили на воду в Чкаловске
07 ноября 2025 18:00Власти одобрили идею пешеходной зоны для молодоженов на Малой Покровской
07 ноября 2025 17:45Новый автобусный маршрут соединит Сокольское и Нижний Новгород
07 ноября 2025 17:36Нижегородский журналист Александр Пичугин пополнил список иностранных агентов
07 ноября 2025 17:32АО "Транснефть – Верхняя Волга" откроет в ННГАСУ профильную аудиторию для подготовки будущих специалистов
Общество

Глеб Никитин остался недоволен состоянием медицины в Балахне

08 ноября 2025 09:40 Общество
Глеб Никитин остался недоволен состоянием медицины в Балахне

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал в Балахне и лично проверил, как работает местная Центральная районная больница. То, что он увидел и услышал от жителей, вызвало у него серьёзное недовольство, рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, ситуация в больнице вышла из-под контроля. Люди неделями не могут попасть на приём к терапевту, а врачей просто нет.

"Ситуация возмутительная и критическая, ни в одном из муниципалитетов региона проблема с качеством оказания медицинской помощи не стоит так остро, как в Балахне. Один терапевт на всю поликлинику", - отметил Никитин.

Губернатор поручил министру здравоохранения области Галине Михайловой срочно подготовить антикризисный план. Уже в ближайшее время в Балахну направят пятерых участковых терапевтов из Нижнего Новгорода, чтобы временно снизить нагрузку и хоть как-то помочь местным жителям.

Никитин добавил, что качественная медицина должна быть доступна всем, независимо от того, живут люди в областном центре или в небольшом городе. Хотя за последние пять лет в рамках федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в Балахне отремонтировали детскую и взрослую поликлиники, стационар по-прежнему в плачевном состоянии. Губернатор поручил включить его в список объектов, которые будут приводить в порядок в рамках будущих мероприятий нацпроекта.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря в Нижегородской области запись к врачам будет осуществляться в электронном формате.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Глеб Никитин Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
07 ноября 2025 10:30Электронные направления к врачам в Нижегородской области вводят с 1 декабря
05 ноября 2025 15:20Нижегородским фармацевтам с опытом массово отказывают в аккредитации
01 ноября 2025 13:30Эндокринолог из Йемена начал принимать пациентов в Балахне
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных