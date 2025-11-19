Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Каталог нижегородских ИТ-решений подготовлен для региональных предприятий

Фото: Максим Герасимов

Каталог нижегородских ИТ-решений, подготовленный для региональных предприятий, представили на стратегической сессии по цифровой трансформации производств, организованной АНО «Горький Тех». В мероприятии приняли участие более 50 нижегородских промышленных и технологических компаний.

В числе спикеров сессии – заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов, директор АНО «Горький Тех» Роман Рензин и генеральный директор АНО «Корпорация развития промышленности предпринимательства и Нижегородской области» Иван Разуваев. Они рассказали о текущем состоянии региональных производств и перспективах их цифровизации.

«Промышленность и ИТ-сфера – драйверы нижегородской экономики, ее традиционной и инновационный фундамент. Они могут и должны быть крайне полезны друг для друга. Без внедрения современных цифровых решений в промышленности будет крайне сложно повышать производительность и конкурентоспособность на глобальных рынках. Среди перспективных направлений цифровизации предприятий: внедрение искусственного интеллекта, автоматизация HR-процессов, использование систем учета и планирования. Для наших производств «Горький Тех» разработал каталог нижегородских ИТ-решений. Любое предприятие может получить его, обратившись в «Горький Тех», - рассказал Егор Поляков.

В ходе практической части сессии представители компаний, объединившись в команды, работали над решением проблем предприятий региона, связанных с внедрением цифрового инструмента на производстве.

«В условиях дефицита кадров для промышленности крайне важно оптимизировать и автоматизировать процессы за счёт внедрения новых программных решений. Это поможет повысить производительность труда и увеличить выработку на каждого сотрудника. В этом направлении мы работаем уже давно: поддерживаем бизнес, помогая предпринимателям наладить связи с профессиональными командами инженеров. Однако подобные стратегические сессии, где представители власти, бизнеса и промышленности могут напрямую обсудить самые острые вопросы развития отрасли, особенно полезны. Здесь стороны делятся опытом, общими усилиями ищут решения и находят их, наметив новые перспективы работы», – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

По итогам мероприятия представители региональных предприятий получили инструкцию для самостоятельного аудита проблемных процессов. После самодиагностики участникам будут предложены индивидуальные консультации, в том числе, при необходимости, с выездами на производства, в ходе которых эксперты детально разберут критические бизнес-процессы и предложат решения по внедрению цифровых инструментов.

Напомним, что проведение мероприятий по цифровой трансформации промышленности соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

