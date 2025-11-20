В России стартовал всероссийский экологический конкурс "Зелёный зачёт" Общество

В России стартовал всероссийский экологический конкурс "Зелёный зачёт" (12+). С 18 ноября по 15 декабря проходит первый, онлайн-этап тестирования, принять участие в котором могут школьники 8–11 классов и студенты первых двух курсов.

Тест разработан преподавателями МГРИ и РХТУ и включает задания по биологии, химии, географии и экологии. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта — зеленыйзачет.рф, нажав кнопку "Принять участие".

Участники, показавшие лучшие результаты, пройдут во второй, очный этап конкурса, который состоится в феврале 2026 года. Тогда же определят и победителей.

По словам председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина, "экологии нужны умные и грамотные специалисты", а участие в "Зелёном зачёте" — это возможность проверить свои знания и сделать выбор в пользу экологической профессии.

Победители получат дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны, а также будут внесены в государственный ресурс о гражданах с выдающимися способностями. Это откроет им доступ к программам Университета "Сириус", стажировкам и научно-образовательным проектам.

Организаторами конкурса выступают Фонд поддержки и развития экологических инициатив "КОМПАС", РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГРИ им. Серго Орджоникидзе при поддержке АНО "Университет 2035", Агентства стратегических инициатив, АНО "ДИАЛОГ", а также профильных комитетов Государственной Думы РФ.