"Транснефть – Верхняя Волга" провела профориентационную встречу со студентами Богородского политехнического техникума

Сотрудники АО «Транснефть – Верхняя Волга» провели профориентационную встречу со студентами Богородского политехнического техникума. Мероприятие посетили 83 учащихся, осваивающих специальности: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и «Слесарь-ремонтник».
Перед будущими выпускниками выступила заместитель начальника отдела кадров Горьковского районного нефтепроводного управления (ГРНУ) Марина Копытова. Она рассказала студентам о преимуществах работы на предприятии, востребованных профессиях и возможностях прохождения производственной практики на объектах управления.
В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам совмещения учебы с работой по специальности. Студентам разъяснили условия перехода на индивидуальный график обучения в связи с возможным трудоустройством. Кроме того, представители предприятия ознакомили учащихся с социальными гарантиями для сотрудников и перспективами карьерного роста.
Профориентационная работа является одним из приоритетных направлений кадровой политики АО «Транснефть – Верхняя Волга». Предприятие на регулярной основе сотрудничает с широким кругом образовательных учреждений. Это позволяет готовить квалифицированные кадры с учетом потребностей компании.
