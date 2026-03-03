Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 марта 2026 13:15
"Транснефть – Верхняя Волга" провела профориентационную встречу со студентами Богородского политехнического техникума
03 марта 2026 13:00
Эксклюзив
Есть такая профессия — делать город чистым
03 марта 2026 12:35
Лотерейного миллионера разыскивают в Нижнем Новгороде
03 марта 2026 12:17
Нижегородцы могут оформить пенсионное свидетельство на "Госуслугах"
03 марта 2026 12:03
Нижегородцы не увидят лунное затмение в 2026 году
03 марта 2026 11:54
Т2 обнулила стоимость интернета и звонков для клиентов на Ближнем Востоке
03 марта 2026 11:51
Изменены номера 17 автобусных маршрутов в Кстовском районе: список
03 марта 2026 11:34
Билайн открыл предзаказ на линейку Samsung Galaxy S26 по спецценам и выгодой до 20 000 рублей
03 марта 2026 10:58
Проблему зависимости детей от гаджетов и возможности вакцинации обсудят с нижегородскими родителями в "ЛекториУМе" в марте
03 марта 2026 10:42
Всероссийская научно-практическая студенческая конференция прошла в колледже НИУ Президентской академии
Общество

Нижегородцы могут оформить пенсионное свидетельство на "Госуслугах"

03 марта 2026 12:17 Общество
Нижегородцы могут оформить пенсионное свидетельство на Госуслугах

Жители Нижегородской области могут оформить электронное свидетельство пенсионера с помощью сервиса "Жизненные ситуации" на портале Госуслуги.

Цифровой документ доступен в рамках жизненной ситуации "Выход на пенсию". Он позволяет подтвердить статус пенсионера при получении льгот и скидок, в том числе в аптеках, музеях, торговых сетях и других организациях, участвующих в программах поддержки.

Как отметили в правительстве региона, оформление электронного свидетельства осуществляется полностью онлайн — без визитов в ведомства. Пользователю достаточно в несколько кликов подать обращение через портал. Документ можно использовать для подтверждения права на социальные, медицинские и транспортные льготы.

Развитие формата "жизненных ситуаций" ведется в рамках федерального проекта "Государство для людей", который курирует заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Сервисы "жизненных ситуаций" объединяют комплекс услуг по единой теме и позволяют получать их по принципу "одного окна". В среднем один такой раздел включает около 17 государственных услуг. Среди примеров — "Поступление в вуз", "Строительство дома", "Защита от мошенников в сети", "Многодетная семья" и другие направления.

В 2025 году на портале появилось 36 новых комплексных решений. В общей сложности пользователям доступно уже почти 70 "жизненных ситуаций".

Объединение услуг по такому принципу является базовым элементом реформы системы предоставления госуслуг в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который реализуется по поручению президента России Владимир Путин.

Сообщалось, что почти 4000 нижегородцев воспользовались каталогом жизненных ситуаций.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госуслуги Пенсионеры цифровизация
Поделиться:
Новости по теме
27 февраля 2026 13:38
Онлайн-консультации запустили в Нижегородском онкоцентре
19 февраля 2026 12:15
Новая жизненная ситуация "Налоговый вычет" появилась на "Госуслугах"
17 февраля 2026 13:17
Нижегородцам рассказали о сервисе против интернет-мошенников на "Госуслугах"
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных