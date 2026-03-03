Нижегородцы могут оформить пенсионное свидетельство на "Госуслугах"

Жители Нижегородской области могут оформить электронное свидетельство пенсионера с помощью сервиса "Жизненные ситуации" на портале Госуслуги.
Цифровой документ доступен в рамках жизненной ситуации "Выход на пенсию". Он позволяет подтвердить статус пенсионера при получении льгот и скидок, в том числе в аптеках, музеях, торговых сетях и других организациях, участвующих в программах поддержки.
Как отметили в правительстве региона, оформление электронного свидетельства осуществляется полностью онлайн — без визитов в ведомства. Пользователю достаточно в несколько кликов подать обращение через портал. Документ можно использовать для подтверждения права на социальные, медицинские и транспортные льготы.
Развитие формата "жизненных ситуаций" ведется в рамках федерального проекта "Государство для людей", который курирует заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
Сервисы "жизненных ситуаций" объединяют комплекс услуг по единой теме и позволяют получать их по принципу "одного окна". В среднем один такой раздел включает около 17 государственных услуг. Среди примеров — "Поступление в вуз", "Строительство дома", "Защита от мошенников в сети", "Многодетная семья" и другие направления.
В 2025 году на портале появилось 36 новых комплексных решений. В общей сложности пользователям доступно уже почти 70 "жизненных ситуаций".
Объединение услуг по такому принципу является базовым элементом реформы системы предоставления госуслуг в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который реализуется по поручению президента России Владимир Путин.
Сообщалось, что почти 4000 нижегородцев воспользовались каталогом жизненных ситуаций.
