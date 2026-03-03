Эксклюзив
Общество

Проблему зависимости детей от гаджетов и возможности вакцинации обсудят с нижегородскими родителями в "ЛекториУМе" в марте

03 марта 2026 10:58 Общество
Проблему зависимости детей от гаджетов и возможности вакцинации обсудят с нижегородскими родителями в ЛекториУМе в марте

Фото: региональный центр развития талантов "Вега"

Две бесплатные лекции для нижегородских мам, пап, бабушек и дедушек пройдут в марте в рамках регионального проекта «ЛекториУМ». Они будут посвящены актуальным вопросам воспитания и заботы о детях, которые волнуют каждого родителя. Об этом рассказали в министерстве образования Нижегородской области.

Тема первой встречи – «Мир на ладони ребенка: как подружиться со смартфонами и искусственным интеллектом». Она состоится 14 марта в 14.00, спикером выступит клинический психолог, редактор русскоязычного ИТ-портала «Хабр» Виктория Гонгина.

«Зависимость ребёнка от гаджетов довольно трудно поддаётся терапии, поскольку возникает буквально на физиологическом уровне. Это тот случай, когда запреты и категоричные действия родителей не работают. На лекции мы поговорим о причинах увлечения подростка гаджетами, постараемся проанализировать родительское поведение и реакции, обсудим пути выхода ребенка из тотальной гаджет-зависимости», – рассказала Виктория Гонгина.

На второй встрече гости обсудят правду и мифы о прививках. Своим мнением поделится врач-педиатр Детской городской больницы г. Дзержинска, победитель проекта «Амбассадоры здравоохранения» Никита Малышев. На лекции 21 марта в 14.00 нижегородцам расскажут о современных вакцинах и особенностях вакцинации взрослых.

«Вакцины – это не пища, вода или воздух, которые необходимы каждому, вне зависимости от его состояния. Вакцины – это лекарственные препараты, у которых обязательно есть свои «за» и «против», показания и противопоказания. О них важно знать, потому что каждый имеет право на защиту себя и своих детей от болезней», – подчеркнул Никита Малышев.

Занятия в рамках проекта «ЛекториУМ» организуются региональным центром развития талантов «Вега». Встречи проходят в детском центре «Бублик» в парке «Швейцария» по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 35А.

Пока родители будут присутствовать на лекции, их детям тоже предложат полезные занятия. В марте для ребят подготовили проектную игру «Город Л». Игра развивает креативное и пространственное мышление, учит работать в команде и находить компромиссы. Каждая команда детей создаст свой район, а вместе у участников получится целый город.

На обе лекции родители могут зарегистрироваться по ссылке: https://vega52.ru/lektorium-parents. Для того, чтобы зарегистрировать детей на проектные игры, необходимо пройти регистрацию в системе «Навигаторы 52», а затем пройти регистрацию по ссылке: https://vega52.ru/events/proektnaya-igra-gorod-l2

Напомним, региональный центр «Вега» ведет свою работу в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных