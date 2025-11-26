Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
26 ноября 2025 13:36Чеширский Кот, кот Матроскин и Багира – любимые животные-персонажи россиян
26 ноября 2025 11:42Филиал ДДТ имени Чкалова открылся в Верхних Печерах
26 ноября 2025 07:00Цензуры не будет: Никитин высказался о штрафах для уличных музыкантов
25 ноября 2025 17:20Новогодние ярмарки начнут работать в Нижнем Новгороде с 20 декабря
25 ноября 2025 14:21Опубликована новогодняя программа в парках Нижнего Новгорода
24 ноября 2025 14:07Постановка Нижегородского ТЮЗа претендует на премию "Золотая маска"
23 ноября 2025 14:46На кинофестиваль "Черноречье Фест" в Дзержинск приедут Куценко, Гусева и Скляр
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 13:59Валентине Матвиенко представили нижегородскую "Хохлому"
21 ноября 2025 13:25Рейсы нижегородских "Метеоров" в Волгоград и Тверь могут стать регулярными
Культура и отдых

Чеширский Кот, кот Матроскин и Багира – любимые животные-персонажи россиян

26 ноября 2025 13:36 Культура и отдых
Чеширский Кот, кот Матроскин и Багира – любимые животные-персонажи россиян

Фото: сгенерировано нейросетью

Книжный сервис Литрес, банк ВТБ и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование, чтобы выяснить у пользователей, какие образы животных из литературы их любимые. Самым популярным персонажем сказок стал Чеширский Кот. Любимым животным из русской литературы респонденты назвали кота Матроскина, а из зарубежной – пантеру Багиру*. 

По результатам опроса, лидером среди героев сказок стал фантастический Чеширский Кот (38%) из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. На второй и третьей строчках тоже расположились сказочные коты – кот учёный (24%) из «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина и Кот в сапогах (23%) из «Сказок моей матушки Гусыни» Шарля Перро.

В топ-3 любимых животных из русской литературы вновь вошли персонажи из семейства кошачьих. На первом месте – обаятельный кот Матроскин (47%), герой повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». На втором – остроумный и красноречивый Кот Бегемот (43%) из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Замыкает рейтинг котёнок по имени Гав (37%) из одноимённой книги Григория Остера.

Рейтинг любимых животных из зарубежной литературы возглавила грациозная и мудрая пантера Багира (44%) из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. На второй строчке расположилась почтовая сова Гарри Поттера Букля (30%) из романов Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике, на третьей – вновь герой «Книги джунглей», храбрый мангуст Рикки-Тикки-Тави (27%).

«Судя по результатам исследования, любимые животные россиян – коты из сказок и классических произведений. В топе нет ни одной собаки – ни пса Шарика, ни Белого Бима Чёрного уха, ни Муму или Каштанки. Образ кота в мировой культуре многогранен и разнообразен – он и добрый советчик, наделённый вкрадчивой силой и мудростью, и служитель зла. Может балансировать между реальной и загробной жизнью, быть положительным персонажем или нечистью. В то время как у собак иная роль – быть верным другом и надёжным соратником. Они не отличаются хитростью и изощрённым умом, и больше зависят от людей, чем кошки», – комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес».

«Сказки – одна из первых форм знакомства детей с литературой. Вспоминая филолога Проппа, подчеркивающего их ключевую роль в воспитании детей, считаю, сказочные образы помогают сформировать базовое понимание социальных норм и заложить фундамент культурного кода поколения. Чтение сказок позволяет анализировать жизненные ситуации и поступки героя, понимать его внутреннее состояние, распознавать конфликты и смыслы. Именно сила интеллектуального осмысления отличает литературу от других форм творчества. В своих корпоративных социальных проектах мы нередко используем творческое переосмысление, помогая адаптировать восприятие классики и сохранять культурное наследие России», – комментирует Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ, герой имиджевой ТВ-кампании «ВТБ – это классика».

*Исследование проведено Литрес и ВТБ в рамках совместного проекта компаний – поддержки VIII сезона литературной премии «Электронная буква – 2025», где банк выступает генеральным спонсором и наградит победителей в двух номинациях: главной – «Книга года» – и новой специальной номинации для чтецов – «Голос классики».

Опрос прошёл в ноябре 2025 г. среди 600+ россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тыс. человек. Респондентам предлагали ответить на вопросы через онлайн-форму, затем данные были проанализированы. При подсчёте все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались, исходя из этого числа. Пользователям были предложены как готовые варианты ответов, так и графа «Другое». Они могли выбрать не только один, но и несколько вариантов ответов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ Книги Опрос
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных