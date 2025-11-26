Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Общество

Нижегородские коммунальщики выезжают на устранение засоров по 30 раз в день

26 ноября 2025 19:35 Общество
Нижегородские коммунальщики выезжают на устранение засоров по 30 раз в день

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С начала 2025 года в Нижнем Новгороде специалисты устранили почти пять тысяч засоров на наружных канализационных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Объединенный коммунальный оператор".

Только за 10 месяцев аварийные и технические службы компании совершили более 9 тысяч выездов, устраняя засоры в различных районах города. В среднем по городу ежедневно проводится свыше 30 подобных операций.

Как пояснили в "ОКО", одной из ключевых причин засоров остаётся неправильное использование канализации. В частности, в неё регулярно попадают средства личной гигиены, влажные салфетки, туалетная бумага и прочие посторонние предметы. Эти отходы образуют плотные массы, которые блокируют проход стоков и выводят из строя насосное оборудование.

25 ноября плановые работы проводились на канализационной насосной станции, расположенной в жилом комплексе "Красная поляна". По словам сотрудников компании, только в этом ЖК ежедневно извлекается от 100 до 150 кг мусора, попавшего в систему водоотведения.

В целом, по оценкам специалистов, ежедневно в канализационные сети города попадает от 13 до 20 тонн мусора. Это приводит к серьёзным последствиям: остановке оборудования, необходимости ручной прочистки и привлечению спецтехники.

Нижегородцев призывают бережно относиться к коммунальной инфраструктуре и не выбрасывать в канализацию бытовой мусор. Нарушение этих рекомендаций может привести к затоплению квартир и подвалов, образованию наружных засоров, поломке насосных станций и даже подтоплению улиц сточными водами.

Ранее студентам ННГУ имени Лобачевского, устраивающим засоры в туалетах, пригрозили отчислениями.

А еще эколог рассказал, как микропластик из канализации наносит вред окружающей среде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

ЖКХ Канализация
