Использование электросамокатов запретили на территории ННГУ Общество

На территории ННГУ имени Лобачевского введён полный запрет на использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности с электроприводом. Об этом сообщили в телеграм-канале вуза.

Согласно новым правилам, теперь нельзя не только передвигаться по университетской территории на электросамокатах, но и оставлять их у входов в корпуса. Также под запретом оказались пронос аккумуляторных батарей от СИМ в здания, их зарядка в общежитиях и учебных помещениях.

За нарушение установленных ограничений предусмотрена дисциплинарная ответственность. Кроме того, самокаты и иные запрещённые устройства будут изыматься и помещаться на временное хранение.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла четвертое место по числу ДТП с электросамокатами за девять месяцев 2025 года.

Напомним также, что сбивший насмерть пенсионерку нижегородский самокатчик выплатит 1,3 млн рублей.