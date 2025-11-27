Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 ноября 2025 13:12Использование электросамокатов запретили на территории ННГУ
27 ноября 2025 12:20Новый бренд "Игры Ростелеком" объединяет геймеров и разработчиков
27 ноября 2025 11:59В НИУ Президентской академии прошла секция XX Рождественских чтений
27 ноября 2025 11:45Новая группа добровольцев отправилась на боевую подготовку из Нижнего Новгорода
27 ноября 2025 11:15В Госдуме назвали блокировку WhatsApp вопросом времени
27 ноября 2025 11:03Новый корпус нижегородской школы №103 построят в 2027 году
27 ноября 2025 09:42ННГУ опроверг слухи об отчислениях за отказ от мессенджера MAX
27 ноября 2025 09:008% нижегородцев планируют выучить китайский в 2026 году
27 ноября 2025 08:00Завершение благоустройства Губернаторского сада перенесут на 2026 год
26 ноября 2025 19:35Нижегородские коммунальщики выезжают на устранение засоров по 30 раз в день
Общество

Использование электросамокатов запретили на территории ННГУ

27 ноября 2025 13:12 Общество
Использование электросамокатов запретили на территории ННГУ

На территории ННГУ имени Лобачевского введён полный запрет на использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности с электроприводом. Об этом сообщили в телеграм-канале вуза.

Согласно новым правилам, теперь нельзя не только передвигаться по университетской территории на электросамокатах, но и оставлять их у входов в корпуса. Также под запретом оказались пронос аккумуляторных батарей от СИМ в здания, их зарядка в общежитиях и учебных помещениях.

За нарушение установленных ограничений предусмотрена дисциплинарная ответственность. Кроме того, самокаты и иные запрещённые устройства будут изыматься и помещаться на временное хранение.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла четвертое место по числу ДТП с электросамокатами за девять месяцев 2025 года.

Напомним также, что сбивший насмерть пенсионерку нижегородский самокатчик выплатит 1,3 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ННГУ Электросамокаты
Поделиться:
Новости по теме
14 октября 2025 07:00Сезон аренды электросамокатов в Нижнем Новгороде подходит к концу
08 октября 2025 10:56Умная камера на улице Минина выявила 2500 нарушений на электросамокатах
28 августа 2025 14:45Более 1000 самокатов эвакуировали за неправильную парковку в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных