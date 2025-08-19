Более 1000 самокатов эвакуировали за неправильную парковку в Нижнем Новгороде Общество

Более тысячи электросамокатов были изъяты и отправлены на штрафстоянку в Нижнем Новгороде с начала апреля 2025 года. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в управлении административно-технического и муниципального контроля городской администрации, такие меры приняты в рамках борьбы с нарушениями правил парковки средств индивидуальной мобильности.

В ведомстве подчеркнули, что все самокаты были эвакуированы после выявления случаев их неправильной установки в общественных местах.

Изъятые устройства доставлены на специализированную стоянку в областном центре. Власти подчеркивают, что подобные действия направлены на поддержание порядка и обеспечение безопасности пешеходов на улицах города.

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В мэрии напоминают гражданам о необходимости строго соблюдать установленные правила парковки электросамокатов. Нарушения могут повлечь за собой административные меры, включая эвакуацию техники.

Ранее сообщалось, что почти 150 аварий с самокатами произошло в Нижегородской области за первую половину 2025 года. При этом нижегородские власти пока не планируют вводить запрет на передвижение электросамокатов и работу кикшеринговых сервисов.