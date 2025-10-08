Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Общество

Умная камера на улице Минина выявила 2500 нарушений на электросамокатах

08 октября 2025 10:56
Умная камера на улице Минина выявила 2500 нарушений на электросамокатах

Фото: телеграм-канал замгубернатора Егора Полякова

Новая уличная камера в центре Нижнего Новгорода за месяц зафиксировала более 2,5 тысячи нарушений правил движения, допущенных пользователями электросамокатов. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в минцифры Нижегородской области.

В 2 469 случаях водители СИМ пересекали пешеходный переход, не спешиваясь с самоката. Еще 192 нарушения касались поездок вдвоем или даже втроем на одном средстве индивидуальной мобильности.

Напомним, летом на перекрестке улиц Минина и Нестерова установили обновленную камеру, которая отслеживает нарушения правил дорожного движения именно на электросамокатах. Компания "Фрактал" модернизировала свою интеллектуальную систему "Аргентум", добавив функцию автоматического распознавания подобных ситуаций.

Теперь устройство способно определять разные виды нарушений — от проезда по переходу до движения по запрещенным зонам, включая территорию Кремля и улицу Большую Покровскую. Все данные фиксируются в автоматическом режиме без участия человека.

Нижегородская область стала первым регионом страны, где внедрена такая система контроля. В настоящее время готовятся нормативные акты, которые позволят выписывать штрафы за подобные нарушения.

Ранее сообщалось, что камеры на проспекте Гагарина и Окском съезде начали фиксировать водителей с телефонами. Также камера на выделенку заработала на проспекте Ленина.

