Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
28 ноября 2025 12:38Главное слово в каждой судьбе: "Ростелеком", "Литрес" и "Читай-город" назвали черты идеальной мамы
28 ноября 2025 12:00Госэкспертиза одобрила доработанный проект по сохранению Дома Штерновой
27 ноября 2025 17:30Создатели сериала "Ландыши" держат интригу с главным героем во втором сезоне
27 ноября 2025 14:33Коромыслову башню нижегородского кремля отреставрируют в 2026 году
27 ноября 2025 13:26Лепнину и мрамор восстанавливают в нижегородском музее Горького
27 ноября 2025 12:08Билеты на "Поезд Деда Мороза" в Нижнем Новгороде исчезли за несколько минут
27 ноября 2025 10:39Опубликован эскиз будущего выставочного зала на Черниговской улице
26 ноября 2025 18:25Школа-студия МХАТ провела мастер-классы для подростков из Выксы
26 ноября 2025 17:08В Нижнем Новгороде не будет салютов на Новый год
26 ноября 2025 16:13Названы 20 лучших ресторанов Нижнего Новгорода
Культура и отдых

Главное слово в каждой судьбе: "Ростелеком", "Литрес" и "Читай-город" назвали черты идеальной мамы

28 ноября 2025 12:38 Культура и отдых
Главное слово в каждой судьбе: Ростелеком, Литрес и Читай-город назвали черты идеальной мамы

Фото: ПАО "Ростелеком"

В преддверии Дня матери, который в этом году отмечается в России 30 ноября, «Ростелеком», книжный сервис «Литрес» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» выяснили у пользователей, какими качествами, по их мнению, должна обладать идеальная мама. В опросе приняли участие более 800 респондентов.

Среди наиболее важных черт, которые чаще всего называли участники опроса, — вера в своего ребенка (83%), умение слушать (77%) и уважение к личности (74%). Кроме того, опрошенные отметили какие качества, как мудрость (72%) и умение принимать своих детей такими, какие они есть (70%).

Респондентов также попросили назвать любимый образ матери в мировой литературе. Лидером рейтинга среди героинь иностранных произведений стала Молли Уизли из серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере (51%). Самой часто упоминаемой мамой из отечественной литературы стала Василиса Егоровна Миронова (30%) из «Капитанской дочки» Александра Пушкина.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»:

«Мама — это тот человек, чья любовь становится фундаментом всей нашей жизни. Именно поэтому образ матери в литературе у многих вызывает особый трепет — ведь в этих героинях часто отражается та самая безусловная вера в наши силы, которая так важна для каждого. Неудивительно, что произведения с сильными материнскими образами пользуются такой популярностью среди пользователей сервиса “Ростелеком Книги”. А наш совместный опрос с “Литрес” и “Читай-город” в очередной раз напомнил о тех качествах, за которые мы так ценим наших мам».

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Праздники Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных