Нижегородцам предлагают принять участие в конкурсе лучших практик для старшего поколения Экономика

Фото: АНО "Национальные приоритеты"

Организации и физические лица Нижегородской области могут принять участие в конкурсе лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025», который организовала АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минтруда России для развития национального проекта «Семья».

Конкурс продлится до 25 декабря 2025 года на платформе ДОЛГОЛЕТИЕ2025.РФ.

К участию в конкурсном отборе приглашаются организации любой юридическо-правовой формы: социально ориентированные НКО, благотворительные фонды, бизнес, бюджетные учреждения, региональные и муниципальные органы исполнительной власти, а также инициативные группы граждан, у которых есть площадки и возможности для организации мероприятий для старшего поколения, физические лица – граждане РФ.

«Повышение качества жизни людей старшего поколения остается важнейшим государственным приоритетом. Сегодня более 14 миллионов старших занимаются творчеством, физической культурой, получают новые знания и помогают другим. Они активны и готовы найти применение своим силам, опыту и душевной теплоте в том, что приносит пользу обществу. Наиболее эффективные, интересные методики ежегодно выявляются в ходе конкурсного отбора лучших практик активного долголетия и затем тиражируются на всю страну», - рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.

Подать заявку на участие можно по одному из пяти направлений:

- «Системы информирования о программах и возможностях для старшего поколения». В этой номинации принимаются региональные, муниципальные, районные практики, основная задача которых – сбор информации обо всех проектах, связанных с активным долголетием на данной территории, а также информирование людей «серебряного» возраста и их близких о доступных возможностях по месту жительства. Это контакты и сведения о всевозможных проектах, мероприятиях и организациях, связанных с активным долголетием, заботой и уходом для старших.

- «Системные практики». В номинации принимаются комплексные проекты активного долголетия, заботы и ухода, которые всесторонне оказывают поддержку старшему поколению: от территориальной доступности до системной диагностики здоровья.

- «Использование региональной и муниципальной инфраструктуры для проведения мероприятий активного долголетия». В номинации принимаются практики, которые предполагают реализацию мероприятий для старших в тесном сотрудничестве с домами культуры, центрами общения, поликлиниками, библиотеками, школами, спортивными комплексами и другими объектами инфраструктуры, включая корпоративную.

- «Практики для мужчин 60+». В номинации принимаются проекты, которые направлены на организацию активной жизни мужчин старшего возраста.

- «Инновационные практики активного долголетия». В номинации принимаются проекты, которые направлены на выявление и решение новых задач или же предлагают необычный, ранее не используемый формат.

«Мы проводим отбор лучших практик активного долголетия уже шестой год. Благодаря его участникам формируются новые тренды в работе со старшим поколением, появляются новые инструменты и технологии, которые затем тиражируются в других регионах и обретают новый масштаб. С этого года мы кардинально изменили подход к формированию списка номинаций – теперь отбор построен не на поиске локальных историй успеха по отдельным тематическим блокам, а на системных практиках и комплексных решениях. Это позволит повысить эффективность реализации региональных программ активного долголетия в целом, а не усовершенствовать отдельные их элементы. Исключение составляют инновационные практики, которые решают принципиально новую задачу или предлагают уникальный способ решения текущих задач. А также проекты для мужчин 60+, мы по-прежнему уделяем этому направлению особое внимание и поддерживаем их тиражирование», – отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Проекты 100 финалистов будут рекомендованы для тиражирования и получат информационную поддержку в СМИ и на ресурсах партнеров конкурса. Победители в номинациях «Практики для мужчин 60+» и «Инновационные практики активного долголетия» получат дополнительный денежный приз – по 500 тыс. рублей.

Основная цель отбора – развитие и распространение в регионах проектов активного долголетия, выявление и тиражирование лучших практик работы со старшим поколением, отражающих основные принципы и положения стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2030 года.