Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
30 ноября 2025 12:34Нижегородский изготовитель теплового оборудования снизит время производственного процесса на 25% благодаря нацпроекту
30 ноября 2025 12:30Нижегородцам предлагают принять участие в конкурсе лучших практик для старшего поколения
29 ноября 2025 15:09Выяснилось, сколько нижегородцы готовы потратить на косметический ремонт жилья
29 ноября 2025 14:53Более 110 нижегородских предпринимателей приняли участие в Дне поставщика РЖД
29 ноября 2025 09:53Нижний Новгород признали лучшим городом для развития гостиничного бизнеса
29 ноября 2025 08:46Нижегородская область присоединилась к проекту Росреестра по недвижимости
28 ноября 2025 20:22Сбер подвел итоги работы в Нижегородской области за 9 месяцев 2025 года
28 ноября 2025 18:12Нижегородское минимущества реквизирует три участка для обхода Балахны
28 ноября 2025 17:55Нижегородские практики по работе с инвесторами в муниципалитетах представили на форуме "Города России: технологии лидерства"
28 ноября 2025 17:21Медиафасад Ледовой арены на Стрелке использовали для напоминания о налогах
Экономика

Нижегородцам предлагают принять участие в конкурсе лучших практик для старшего поколения

30 ноября 2025 12:30 Экономика
Нижегородцам предлагают принять участие в конкурсе лучших практик для старшего поколения

Фото: АНО "Национальные приоритеты"

Организации и физические лица Нижегородской области могут принять участие в конкурсе лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025», который организовала АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минтруда России для развития национального проекта «Семья».

Конкурс продлится до 25 декабря 2025 года на платформе ДОЛГОЛЕТИЕ2025.РФ.

К участию в конкурсном отборе приглашаются организации любой юридическо-правовой формы: социально ориентированные НКО, благотворительные фонды, бизнес, бюджетные учреждения, региональные и муниципальные органы исполнительной власти, а также инициативные группы граждан, у которых есть площадки и возможности для организации мероприятий для старшего поколения, физические лица – граждане РФ.

«Повышение качества жизни людей старшего поколения остается важнейшим государственным приоритетом. Сегодня более 14 миллионов старших занимаются творчеством, физической культурой, получают новые знания и помогают другим. Они активны и готовы найти применение своим силам, опыту и душевной теплоте в том, что приносит пользу обществу. Наиболее эффективные, интересные методики ежегодно выявляются в ходе конкурсного отбора лучших практик активного долголетия и затем тиражируются на всю страну», - рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.

Подать заявку на участие можно по одному из пяти направлений:

- «Системы информирования о программах и возможностях для старшего поколения». В этой номинации принимаются региональные, муниципальные, районные практики, основная задача которых – сбор информации обо всех проектах, связанных с активным долголетием на данной территории, а также информирование людей «серебряного» возраста и их близких о доступных возможностях по месту жительства. Это контакты и сведения о всевозможных проектах, мероприятиях и организациях, связанных с активным долголетием, заботой и уходом для старших.

- «Системные практики». В номинации принимаются комплексные проекты активного долголетия, заботы и ухода, которые всесторонне оказывают поддержку старшему поколению: от территориальной доступности до системной диагностики здоровья.

- «Использование региональной и муниципальной инфраструктуры для проведения мероприятий активного долголетия». В номинации принимаются практики, которые предполагают реализацию мероприятий для старших в тесном сотрудничестве с домами культуры, центрами общения, поликлиниками, библиотеками, школами, спортивными комплексами и другими объектами инфраструктуры, включая корпоративную.

- «Практики для мужчин 60+». В номинации принимаются проекты, которые направлены на организацию активной жизни мужчин старшего возраста.

- «Инновационные практики активного долголетия». В номинации принимаются проекты, которые направлены на выявление и решение новых задач или же предлагают необычный, ранее не используемый формат.

«Мы проводим отбор лучших практик активного долголетия уже шестой год. Благодаря его участникам формируются новые тренды в работе со старшим поколением, появляются новые инструменты и технологии, которые затем тиражируются в других регионах и обретают новый масштаб. С этого года мы кардинально изменили подход к формированию списка номинаций – теперь отбор построен не на поиске локальных историй успеха по отдельным тематическим блокам, а на системных практиках и комплексных решениях. Это позволит повысить эффективность реализации региональных программ активного долголетия в целом, а не усовершенствовать отдельные их элементы. Исключение составляют инновационные практики, которые решают принципиально новую задачу или предлагают уникальный способ решения текущих задач. А также проекты для мужчин 60+, мы по-прежнему уделяем этому направлению особое внимание и поддерживаем их тиражирование», – отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Проекты 100 финалистов будут рекомендованы для тиражирования и получат информационную поддержку в СМИ и на ресурсах партнеров конкурса. Победители в номинациях «Практики для мужчин 60+» и «Инновационные практики активного долголетия» получат дополнительный денежный приз – по 500 тыс. рублей.

Основная цель отбора – развитие и распространение в регионах проектов активного долголетия, выявление и тиражирование лучших практик работы со старшим поколением, отражающих основные принципы и положения стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2030 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минтруд Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных