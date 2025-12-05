Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
05 декабря 2025 18:21Павел Малков провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная и конкурентная экономика"
05 декабря 2025 17:00Птицефабрику в Нижегородской области продают за 183 млн рублей
05 декабря 2025 16:53Роструд заинтересовался "Нижавтодорстроем", задолжавшим сотрудникам 89 млн
05 декабря 2025 15:43Около 49 тысяч консультаций оказал региональный центр "Мой бизнес" и его филиалы в 2025 году
05 декабря 2025 13:30Билайн: объём заказов на маркетплейсах в "Чёрную пятницу" вырос почти на 80%
05 декабря 2025 13:2115 нижегородских ИТ-стартапов презентовали свои проекты федеральным инвесторам в рамках "Инвестфеста"
05 декабря 2025 13:15ВТБ: выдачи ипотеки в ноябре в России выросли
05 декабря 2025 12:46Глеб Никитин рассказал о сотрудничестве региона с Узбекистаном
05 декабря 2025 11:16В ноябрьские распродажи нижегородцы купили на 22% больше наушников
04 декабря 2025 15:19ВТБ прогнозирует рост добычи нефти и расширение экспорта газа в Азию
Экономика

Павел Малков провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная и конкурентная экономика"

05 декабря 2025 18:21 Экономика
Павел Малков провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению Эффективная и конкурентная экономика

Фото: Госсовет РФ

Губернатор Рязанской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков провел очередное заседание комиссии, на котором шла речь о стимулировании инвестиционной активности бизнеса и ходе реализации задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В ходе заседания был рассмотрен целый ряд предложений о том, какие инструменты можно использовать для улучшения инвестиционного климата, активизации инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства.

Губернатор, председатель комиссии Павел Малков отметил, что поступило много инициатив от регионов, разных ведомств, общественных объединений. Часть из них будет проработана в ходе этого заседания, часть предложений будет рассмотрена совместно с членами комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции». «Необходимо обеспечить прирост объема инвестиций в основной капитал на 60% по сравнению с уровнем 2020 года - это задача, которая поставлена в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Основной драйвер роста инвестиционной активности сегодня – это частные инвестиции. Инструментарий мер господдержки в экономике стал ключевым каналом финансирования для большинства инфраструктурных и инвестиционных проектов в стране», - сказал Павел Малков. Он поблагодарил всех за активное взаимодействие в этой ответственной работе, в том числе Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства. Губернатор подчеркнул, что Корпорация МСП играет определяющую роль в развитии инвестиционного климата через поддержку инвестпроектов малого и среднего бизнеса.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич принял участие в заседании комиссии Госсовета очно, он находится с рабочей поездкой в Рязанском регионе. Александр Исаевич рассказал о госпрограммах, которые дорабатываются и совершенствуются для стимулирования инвестиционной активности МСП. Он подчеркнул, что поддержка государства сейчас имеет важнейшее значение для роста приоритетных отраслей и регионов. Это инвестиционное кредитование, «зонтичные» поручительства, льготный лизинг оборудования, специальные программы для промышленных МСП, а также для предпринимателей в моногородах и ОЭЗ.

«Сегодня основной пул инструментов развития малого и среднего бизнеса направлен на приоритетные отрасли, формирующие экономику предложения. В их числе -  обрабатывающие производства, станкоинструментальная промышленность и малые технологические компании. МСП в этих отраслях сегодня активно участвуют в обеспечении технологического суверенитета России, реализуют проекты по импортозамещению и созданию новых производств. Также в числе приоритетов – логистика, легкая промышленность и туризм. Суммарно с 2025 по 2030 год малый и средний бизнес сможет привлечь около 5 трлн рублей с господдержкой. Из них значительная часть будет таргетирована на предприятия в приоритетных отраслях и регионах», - отметил Александр Исаевич.

На заседании обсуждались предложения, касающиеся повышения эффективности механизмов льготного кредитования системообразующих предприятий промышленности и торговли, упрощения порядка и условий применения пониженных тарифов страховых взносов для резидентов свободных экономических зон. Также шла речь о господдержке производства высокотехнологичной продукции, реализации инвестпроектов импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета и продовольственной безопасности, о совершенствовании деятельности инвестиционных товариществ.

Все предложения, в том числе субъектов РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития, Фонда Национальной Технологической Инициативы будут систематизированы и оформлены в протокольные поручения комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госсовет Нацпроект экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных