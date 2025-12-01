Крупные банки России повышают ставки по вкладам в преддверии декабрьского спроса

Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Экономика

01 декабря 2025 14:44 Экономика
В последние дни несколько крупных банков в России объявили о повышении ставок по вкладам, что свидетельствует о традиционном начале предновогодней гонки: увеличении интереса со стороны населения к сберегательным продуктам в преддверии выплаты 13-х зарплат, а также желанием кредитных организаций привлечь эту стабильную ликвидность, корректируя условия депозитов.

Так, ВТБ заявил, что с 1 декабря 2025 года вновь увеличивает процентные ставки по рублевым депозитам на сроки 4 и 6 месяцев для всех клиентов. Аналогичные шаги на последней неделе предприняли Газпромбанк, Банк Дом.РФ, Т-банк, МКБ и другие финансовые учреждения.

Во второй декаде ноября Банк России впервые с начала 2025 года зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам в топ-10 банков, которая увеличилась на 0,18 п.п. до 15,50% годовых. Ранее, с начала января, этот показатель неуклонно снижался, потеряв 6,2 п.п.

По данным «РБК Инвестиции», на 28 ноября средняя максимальная доходность вкладов в топ-10 банков составила 15,40% годовых на три месяца, 14,90% на шесть месяцев и 13,49% на год.

«На розничный рынок под конец года возвращается «время вкладчика». Банки улучшают условия в преддверии высокого декабрьского сезона», — отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЁТ!».

Эксперты также отмечают рост ставок на комбинированные продукты, которые служат инструментом для стимулирования кросс-продаж внутри финансовых групп, но не являются массовым предложением на рынке.

Ранее сообщалось, что рынок ипотеки в 2026 году вырастет на четверть, а рынок розничного кредитования — на треть.

