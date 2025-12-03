Почти 168 млн рублей направят на работу нижегородской санавиации Общество

Нижегородский территориальный центр медицины катастроф разместил на портале госзакупок информацию о проведении торгов на оказание услуг санитарной авиации.

Начальная стоимость контракта составляет 167,7 миллиона рублей. Средства планируется направить на организацию медицинских авиаперевозок в рамках региональной системы экстренной помощи.

Согласно условиям закупки, срок действия договора установлен с 1 января по 31 декабря 2026 года. За это время подрядчику предстоит выполнить 697 часов полётов.

Победитель аукциона будет обязан обеспечить оперативную транспортировку пациентов, в том числе с использованием вертолётов, а также сопровождение врачебными бригадами.

