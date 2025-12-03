Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Почти 168 млн рублей направят на работу нижегородской санавиации

03 декабря 2025 09:20
Почти 168 млн рублей направят на работу нижегородской санавиации

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский территориальный центр медицины катастроф разместил на портале госзакупок информацию о проведении торгов на оказание услуг санитарной авиации.

Начальная стоимость контракта составляет 167,7 миллиона рублей. Средства планируется направить на организацию медицинских авиаперевозок в рамках региональной системы экстренной помощи.

Согласно условиям закупки, срок действия договора установлен с 1 января по 31 декабря 2026 года. За это время подрядчику предстоит выполнить 697 часов полётов.

Победитель аукциона будет обязан обеспечить оперативную транспортировку пациентов, в том числе с использованием вертолётов, а также сопровождение врачебными бригадами.

Ранее сообщалось, что более 14 млрд рублей выделено на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных