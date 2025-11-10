Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 ноября 2025 14:02Нижегородская область укрепила лидерство в сфере обслуживания медоборудования
10 ноября 2025 13:29Нижегородскую компанию наказали за неправильное применение пестицидов
10 ноября 2025 12:25Рак выявили у пожилой нижегородки после случайного обследования
10 ноября 2025 11:57Нижегородцам разъяснили, можно ли есть продукт до оплаты в магазине
10 ноября 2025 11:02Автор эскизов к муралам в Выксе Эрик Булатов ушел из жизни
10 ноября 2025 10:20Случаи бешенства зафиксированы в 11 муниципалитетах Нижегородской области
10 ноября 2025 09:58Десятки домов в Нижнем Новгороде останутся без воды и света 10 ноября
10 ноября 2025 09:42"Ласточку" запустят между Нижним Новгородом и Кировом в новогодние праздники
10 ноября 2025 09:00Никитин поздравил сотрудников МВД с праздником
10 ноября 2025 08:56Как снизить риск диабета: советы главного нижегородского эндокринолога
Общество

Нижегородская область укрепила лидерство в сфере обслуживания медоборудования

10 ноября 2025 14:02 Общество
Нижегородская область укрепила лидерство в сфере обслуживания медоборудования

Фото: Кира Мишина

Нижегородская область вошла в число наиболее стабильных регионов России по качеству и надежности сервисного обслуживания медицинской техники. Об этом сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов на своих страницах в социальных сетях.

В регионе сегодня активно работают от 100 до 150 компаний, специализирующихся на обслуживании так называемого "тяжелого" медицинского оборудования. Большинство из них появились в ответ на уход зарубежных поставщиков с российского рынка после начала специальной военной операции.

Высокую оценку региону дала руководитель Росздравнадзора Анна Самойлова. На форуме "Обращение медицинских изделий" в Москве она отметила, что Нижегородская область демонстрирует устойчивые показатели в этой сфере.

Кроме того, Самойлова сообщила, что Росздравнадзор усилил контроль за продажей медицинских изделий на маркетплейсах. Для этого была реализована прямая интеграция с национальным реестром медизделий.

Еще одним важным достижением стало сокращение сроков регистрации медицинских изделий. Если ранее этот процесс занимал от полутора до трех лет, то теперь новые изделия получают регистрацию в течение 6–9 месяцев.

Ранее сообщалось, что новый ФАП открылся в Кстовском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
15 октября 2025 16:40Кровати и мягкий инвентарь обновили в трех городских больницах Нижнего Новгорода
14 октября 2025 15:57Главный внештатный трансплантолог Минздрава оценил опыт работы нижегородских медучреждений
23 сентября 2025 16:30Комиссия Госсовета рассмотрела вопросы внедрения новых технологий в здравоохранение
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных