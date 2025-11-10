Нижегородская область укрепила лидерство в сфере обслуживания медоборудования

Фото:
Нижегородская область вошла в число наиболее стабильных регионов России по качеству и надежности сервисного обслуживания медицинской техники. Об этом сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов на своих страницах в социальных сетях.
В регионе сегодня активно работают от 100 до 150 компаний, специализирующихся на обслуживании так называемого "тяжелого" медицинского оборудования. Большинство из них появились в ответ на уход зарубежных поставщиков с российского рынка после начала специальной военной операции.
Высокую оценку региону дала руководитель Росздравнадзора Анна Самойлова. На форуме "Обращение медицинских изделий" в Москве она отметила, что Нижегородская область демонстрирует устойчивые показатели в этой сфере.
Кроме того, Самойлова сообщила, что Росздравнадзор усилил контроль за продажей медицинских изделий на маркетплейсах. Для этого была реализована прямая интеграция с национальным реестром медизделий.
Еще одним важным достижением стало сокращение сроков регистрации медицинских изделий. Если ранее этот процесс занимал от полутора до трех лет, то теперь новые изделия получают регистрацию в течение 6–9 месяцев.
