Нижегородцы смогут жениться в "Доме губернатора"

Нижегородцы смогут жениться в филиалах государственного художественного музея, сообщили в ГУ ЗАГС по региону.
С середины ноября брачующимся станут доступны для регистрации "Дом Сироткина" на Верхневолжской набережной и "Дом губернатора" на территории кремля.
В ЗАГСе подчеркнули, что уже сейчас выездные регистрации проводятся на смотровой площадке Спасо-Преображенской колокольни, на центральной площади кремля, возле Манежа, на верхней станции Кремлевского фуникулера, в усадьбе Рукавишниковых, в "Планетарии 1" (парк "Швейцария"), во Дворце спорта "Нагорный", на футбольном стадионе, построенном к ЧМ-2018, и на колесе обозрения "НиНо".
Сообщалось, что накануне Дня народного единства пара зарегистрировала свои отношения на фоне картины "Воззвание Минина".
Напомним также, что нижегородцы могут забронировать "красивые даты" для свадьбы в 2026 году.
