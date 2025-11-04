Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

Нижегородцы смогут жениться в "Доме губернатора"

04 ноября 2025 13:48 Общество
Нижегородцы смогут жениться в Доме губернатора

Нижегородцы смогут жениться в филиалах государственного художественного музея, сообщили в ГУ ЗАГС по региону. 

С середины ноября брачующимся станут доступны для регистрации "Дом Сироткина" на Верхневолжской набережной и "Дом губернатора" на территории кремля. 

В ЗАГСе подчеркнули, что уже сейчас выездные регистрации проводятся на смотровой площадке Спасо-Преображенской колокольни, на центральной площади кремля, возле Манежа, на верхней станции Кремлевского фуникулера, в усадьбе Рукавишниковых, в "Планетарии 1" (парк "Швейцария"), во Дворце спорта "Нагорный", на футбольном стадионе, построенном к ЧМ-2018, и на колесе обозрения "НиНо".

Сообщалось, что накануне Дня народного единства пара зарегистрировала свои отношения на фоне картины "Воззвание Минина". 

Напомним также, что нижегородцы могут забронировать "красивые даты" для свадьбы в 2026 году. 

