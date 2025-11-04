Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Нижегородская пара зарегистрировала брак на фоне "Воззвания Минина"

04 ноября 2025 11:05 Общество
Нижегородская пара зарегистрировала брак на фоне Воззвания Минина

Фото: ГУ ЗАГС по региону

В преддверии Дня народного единства в Нижнем Новгороде состоялась необычная церемония бракосочетания — пара зарегистрировала свой союз на фоне знаменитого полотна Константина Маковского "Воззвание Минина". Эта картина, являющаяся одним из центральных экспонатов Нижегородского государственного художественного музея, посвящена событию, которое стало символом мужества и сплоченности русского народа — формированию Нижегородского ополчения 1612 года, освободившего Москву и страну от иноземных захватчиков.

Руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова отметила, что выбор именно этого места имеет глубокий смысл. По ее словам, в смутные времена Нижний Новгород стал центром сопротивления и объединения русских земель, а подвиг Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина навсегда вошел в историю как пример подлинного народного единства и стойкости духа. Она подчеркнула, что и семейные отношения строятся на таких же принципах — общности целей, взаимном уважении и согласии. Только единство взглядов и стремлений способно сделать семью по-настоящему крепкой и счастливой. Краснова выразила уверенность, что регистрация брака на фоне исторического символа придаст союзу молодожёнов особую силу, ведь объединяя сердца, общество укрепляет единство семей и поколений.

Молодожены Павел и Анастасия Рябинины рассказали, что церемония произвела на них сильное впечатление. Они подчеркнули, что гордятся своей Родиной и подвигом нижегородского ополчения, а также близки идее единства, на которой держится сильное государство. По их словам, семья, как и страна, становится прочной, когда в ней царят доверие, взаимопонимание и поддержка.

Главное управление ЗАГС Нижегородской области совместно с АНО "Институт демографического развития" продолжает развивать проект по организации выездных церемоний бракосочетания. 

Директор института Евгений Журавлев отметил, что проект выездных регистраций несет особую символику — соединение исторического наследия с рождением новых семей. По его словам, идея единства, лежащая в основе таких церемоний, делает каждую из них особенно значимой. Он добавил, что расширение перечня необычных площадок для свадебных регистраций помогает создавать в Нижегородской области атмосферу уважения к истории и любви к родному краю.

Ранее сообщалось, что 4 ноября в приволжской столице пройдет крестный ход (0+) в честь Казанской иконы.

Ранее сообщалось, что 4 ноября в приволжской столице пройдет крестный ход (0+) в честь Казанской иконы.

