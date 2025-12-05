Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Евгений Люлин призвал снять барьеры для туристического роста в регионах Приволжья

05 декабря 2025 16:57 Культура и отдых
Евгений Люлин призвал снять барьеры для туристического роста в регионах Приволжья

Фото: пресс-служба ЗСНО

5 декабря в Казани председатель Совета законодателей ПФО, спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин провел заседание Совета законодателей ПФО. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и председатели региональных парламентов округа.

Одной из тем обсуждения стало развитие внутреннего туризма. «Эта тема объединяет все регионы Приволжья. Туризм – вопрос не только развития экономики, но и укрепления нашей культурной идентичности, связей между людьми и территориями», – подчеркнул председатель Совета законодателей ПФО, спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Участники отметили, что Приволжский федеральный округ обладает мощным туристическим потенциалом, богатым историко-культурным наследием и развитой событийной повесткой. По итогам 2024 года пять субъектов ПФО вошли в «Топ-20 Рейтинга событийного потенциала регионов РФ»: Нижегородская область (3 место), Башкортостан и Татарстан (4 место), Самарская область (6 место), Пермский край (10 место).

В каждом регионе округа есть своя уникальная практика. Нижегородская область активно развивает межрегиональные речные перевозки. Компания «Водолёт» в 2025 году перевезла более 110 тысяч пассажиров по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам, а за 6 лет общий пассажиропоток вырос в 50 раз. Планируется расширение маршрутной сети от Рыбинска до Перми.

В Удмуртии реализуется проект адаптивного туризма «Удмуртия Безграничная». В Башкирии успешно развиваются экскурсионные программы для граждан «серебряного возраста». Самарская и Оренбургская области при поддержке «Роснефти» открывают новые автобусные туристические маршруты. Проект РЖД «Яркие выходные в Приволжье» охватил уже 11 регионов.

Как отметил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава государства Владимир Путин поставил задачу увеличения к 2030 году доли туристической отрасли до 5%. По словам Игоря Комарова, за последние три года число турпоездок по регионам ПФО выросло на четверть, а по росту турпотока округ превышает общероссийские показатели. За 9 месяцев этого года число турпоездок составило почти 16 миллионов. «На количество турпоездок также положительно влияет развитие речных перевозок на скоростных судах. Этому способствует наличие крупных судостроительных предприятий, например, в Республике Татарстан и Нижегородской области. Оценка граждан речного туризма в округе позитивная», – подчеркнул полпред президента РФ в ПФО.

«Внутренний туризм выступает одним из ключевых драйверов социально-экономического развития. Отрасль поддерживает экономику, малый и средний бизнес, укрепляет инвестиционную привлекательность, усиливает культурные инициативы регионов. Причем, если смотреть в пятилетней ретроспективе, то в этот период индустрия гостеприимства пережила значительную трансформацию, в том числе и в Татарстане. Наша республика – крупнейший туристический центр страны, традиционно входящий в число наиболее популярных направлений для путешествий. В 2024 году мы приняли 4,3 миллиона туристов, на ближайшее время ставим амбициозную задачу – перевалить за 5 миллионов», – рассказал председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Вместе с тем участники отметили, что возможности регионов ПФО в этой сфере раскрыты еще не в полной мере. Развитию туризма мешают – нехватка современных гостиничных объектов, дефицит квалифицированных кадров. Необходимы налоговые меры стимулирования инвесторов, учебные программы для подготовки специалистов. Для дальнейшего эффективного развития внутреннего туризма в субъектах Приволжского федерального округа требуется совершенствование нормативно-правовой базы, развитие межрегионального сотрудничества, повышение инвестиционной привлекательности туристской отрасли, а также внедрение инновационных подходов в продвижении региональных туристских продуктов.

По итогам обсуждения законодатели сформировали пакет предложений. Госдуме парламентарии рекомендуют быстрее принять закон о создании Национальной системы туристских троп. Также необходимо внести изменения в законодательство – закрепить правовой статус туристских кластеров и автомобильного туризма, чтобы привлекать инвесторов и развивать эти направления. Также важно включить Нижегородскую область в эксперимент по гостевых домам. Предлагается также дать регионам право снижать налог на прибыль для тех, кто вкладывается в туризм в малых городах и сёлах, а также добавить расходы на внутренний туризм в список налоговых вычетов для граждан. Министерству экономического развития рекомендовано продвигать туризм из регионов на всероссийском уровне и создать общую цифровую платформу для учёта посещаемости достопримечательностей. Региональным парламентам и правительствам субъектов РФ ПФО необходимо актуализировать законы, выделять средства на туризм, активнее работать с бизнесом, готовить кадры для отрасли и вместе создавать новые межрегиональные маршруты.

Также законодатели округа договорились о разработке Стратегии сотрудничества субъектов ПФО в сфере туризма и создании Координационного совета по развитию туризма. Это позволит системно развивать отрасль, тиражировать успешные практики и усиливать туристический бренд Приволжья.

«Туризм – серьезная движущая сила для всех регионов Приволжского федерального округа. Мы видим, как растет турпоток, и обсудили, что еще нужно сделать для его дальнейшего развития. Было выявлено много проблем. Некоторые из них могут показаться незначительными, другие носят системный характер. Первая и острейшая проблема — большой дефицит гостиничных номеров во всех регионах. Без развития гостиничного комплекса рассчитывать на серьезный рост туризма невозможно. Поэтому нам необходимы и федеральные, и региональные меры поддержки, чтобы ускорить строительство. Особенно важно создавать специальные условия для развития туристического сервиса в малых городах и муниципальных образованиях. Они обладают уникальной красотой, но инфраструктура гостеприимства там сейчас практически отсутствует. Другой важный вопрос – развитие речных пассажирских перевозок. Города нашего округа стоят на великих реках – Волге, Каме и других. Шесть лет назад мы впервые подняли этот вопрос на Совете законодателей. Тогда речные перевозки были почти на нуле. Сегодня благодаря мерам государственной поддержки – компенсациям на приобретение скоростных судов, топливо, стимулированию пассажиропотока – картина кардинально изменилась, мы наблюдаем стремительное развитие. Важно, что мы не только констатировали проблемы, но и вырабатывали четкий план. Направим рекомендации в адрес федеральных и региональных органов власти, реализация предлагаемых мер станет серьезным импульсом для превращения Приволжья в один из самых привлекательных туристических макрорегионов страны», – резюмировал председатель Совета законодателей ПФО, спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Туризм
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных