Нижегородский производитель окон увеличит выработку благодаря нацпроекту Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Ворсменская производственная компания» подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Компания специализируется на производстве оконных конструкций из ПВХ и алюминия, а также оказании услуг по их установке.

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит «День информирования», на котором эксперты РЦК подводят промежуточные итоги работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления светопрозрачных конструкций – окон и дверей, на который приходится 69% выручки предприятия.

«Специалисты РЦК совместно с рабочей группой проанализировали процессы на предприятии и выявили 20 «узких мест» в потоке. Среди них – чрезмерные перемещения работников в процессе производства, излишние запасы материалов и неэргономичность рабочего пространства. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды пилотного проекта компании обеспечат рост выработки на 10 процентов к завершению проекта», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК уже обучили бережливым технологиям 11 сотрудников предприятия, а сейчас готовят трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут уже самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» успешно внедряют 18 производителей резиновых и пластмассовых изделий. Всего участниками федпроекта являются 303 региональные компании.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный)

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.