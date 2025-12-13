Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Нижегородцы могут пройти серию авторских курсов по развитию в медиасфере

13 декабря 2025 10:03 Общество

Жители Нижегородской области могут пройти серию бесплатных образовательных программ (12+) по развитию в медиасфере в рамках Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Курсы доступны всем без возрастных ограничений. Любой желающий в онлайн-формате может пройти обучение у экспертов, освоить современные медианавыки, начать путь в блогинге или усилить существующий проект, получив практические инструменты для роста и продвижения.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» создан для тех, кто хочет учиться создавать контент, находить свою аудиторию и рассказывать истории, способные менять мир. Здесь авторы осваивают новые форматы, прокачивают навыки работы в медиа. Это пространство для самовыражения, роста, где начинающие авторы становятся профессионалами, а опытные блогеры делятся опытом и вдохновением.

«ТопБЛОГ – это проект о людях, их историях и возможностях. За пять лет к нам присоединилось более 300 тысяч авторов из 89 регионов России и более 50 стран, и многие начинали свой путь в самых разных уголках страны. Здесь каждый может найти себя и стать частью будущего российского медиапространства. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» помогает авторам раскрывать свой потенциал, превращать идеи в контент и становиться настоящими лидерами мнений. Мы запустили новую волну бесплатных образовательных программ, чтобы каждый желающий мог начать или продолжить свой путь в медиа – легко, осознанно и профессионально», – рассказала руководитель проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ирина Круглова.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Его цель – находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений, подав заявку на сайте проекта. 

Фото: АНО "Россия – страна возможностей"

Молодежь Нацпроект Обучение
