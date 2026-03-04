Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Более 200 маломерных судов отправили на штрафстоянку в ПФО за 2025 год

04 марта 2026 07:00 Общество
Более 200 маломерных судов отправили на штрафстоянку в ПФО за 2025 год

Фото: Александр Воложанин

В Приволжье за 2025 год на специализированные штрафстоянки поместили свыше 200 маломерных судов. Судоводителей, допустивших нарушения, привлекли к административной ответственности. Об этом в интервью ИА "НТА-Приволжье" сообщил Приволжский транспортный прокурор Максим Суров.

Суров отметил, что у каждого региона есть своя специфика. В крупных агломерациях на Волге, включая Казань, Нижний Новгород и Самару, в период навигации чаще фиксируют нарушения, связанные с эксплуатацией внутреннего водного транспорта.

"Этим обусловлено проведение нами масштабных проверочных мероприятий в деятельности организаций, эксплуатирующих суда танкерного и пассажирского флота. По их результатам от эксплуатации отстранено 56 судов, на которых допущены нарушения требований технических регламентов", — уточнил прокурор.

Отдельное внимание уделили маломерным судам. В интернете выявили более 170 сайтов, где рекламировались незаконные и небезопасные перевозки пассажиров на маломерных судах. Приняты меры по их блокировке.

Также непосредственно на водных объектах, во время профилактических мероприятий по безопасности судоходства, зафиксировали 14 случаев перевозки пассажиров на маломерных судах без лицензии.

Кроме того, в суды направили более 40 исков об аннулировании незаконно полученных свидетельств на право управления маломерным судном.

Ранее сообщалось, что гибель рабочего на плавкране на Бору обернулась уголовным делом. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Прокуратура Судоходство Штраф
