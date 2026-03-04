Более 200 маломерных судов отправили на штрафстоянку в ПФО за 2025 год Общество

Фото: Александр Воложанин

В Приволжье за 2025 год на специализированные штрафстоянки поместили свыше 200 маломерных судов. Судоводителей, допустивших нарушения, привлекли к административной ответственности. Об этом в интервью ИА "НТА-Приволжье" сообщил Приволжский транспортный прокурор Максим Суров.

Суров отметил, что у каждого региона есть своя специфика. В крупных агломерациях на Волге, включая Казань, Нижний Новгород и Самару, в период навигации чаще фиксируют нарушения, связанные с эксплуатацией внутреннего водного транспорта.

"Этим обусловлено проведение нами масштабных проверочных мероприятий в деятельности организаций, эксплуатирующих суда танкерного и пассажирского флота. По их результатам от эксплуатации отстранено 56 судов, на которых допущены нарушения требований технических регламентов", — уточнил прокурор.

Отдельное внимание уделили маломерным судам. В интернете выявили более 170 сайтов, где рекламировались незаконные и небезопасные перевозки пассажиров на маломерных судах. Приняты меры по их блокировке.

Также непосредственно на водных объектах, во время профилактических мероприятий по безопасности судоходства, зафиксировали 14 случаев перевозки пассажиров на маломерных судах без лицензии.

Кроме того, в суды направили более 40 исков об аннулировании незаконно полученных свидетельств на право управления маломерным судном.

