Нижегородскую ярмарку воссоздали в популярной онлайн-игре Культура и отдых

Фото: телеграм-канал "Нижегородская ярмарка"

Здание Нижегородской ярмарки появилось в виртуальном мире популярной онлайн-игры Minecraft (6+). Об этом сообщили в телеграм-канале ярмарки.

Архитектурный облик постройки в игре тщательно повторяет оригинал — от цветовой гаммы и стилистики до ландшафта вокруг.

Представители ярмарки отметили, что работа выполнена с большим вниманием и усердием.

"Кто-то в Майнкрафте построил Нижегородскую ярмарку. Не криво сложено, не наспех, а с толком, с разумом и с приглядом. Хвала трудолюбию, пусть ваши дела на этой неделе идут так же складно", — написали представители.

На представленном скриншоте, помимо здания ярмарки, можно рассмотреть и памятник Владимиру Ленину. Несмотря на ограниченные возможности игры, автору удалось передать его узнаваемые очертания.

Ранее сообщалось, что виртуальный Нижний Новгород появился в Roblox (6+).