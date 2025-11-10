Нижегородскую ярмарку воссоздали в популярной онлайн-игре

Фото:
Здание Нижегородской ярмарки появилось в виртуальном мире популярной онлайн-игры Minecraft (6+). Об этом сообщили в телеграм-канале ярмарки.
Архитектурный облик постройки в игре тщательно повторяет оригинал — от цветовой гаммы и стилистики до ландшафта вокруг.
Представители ярмарки отметили, что работа выполнена с большим вниманием и усердием.
"Кто-то в Майнкрафте построил Нижегородскую ярмарку. Не криво сложено, не наспех, а с толком, с разумом и с приглядом. Хвала трудолюбию, пусть ваши дела на этой неделе идут так же складно", — написали представители.
На представленном скриншоте, помимо здания ярмарки, можно рассмотреть и памятник Владимиру Ленину. Несмотря на ограниченные возможности игры, автору удалось передать его узнаваемые очертания.
Ранее сообщалось, что виртуальный Нижний Новгород появился в Roblox (6+).
