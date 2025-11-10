Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Культура и отдых

Нижегородскую ярмарку воссоздали в популярной онлайн-игре

10 ноября 2025 14:26 Культура и отдых
Нижегородскую ярмарку воссоздали в популярной онлайн-игре

Фото: телеграм-канал "Нижегородская ярмарка"

Здание Нижегородской ярмарки появилось в виртуальном мире популярной онлайн-игры Minecraft (6+). Об этом сообщили в телеграм-канале ярмарки.

Архитектурный облик постройки в игре тщательно повторяет оригинал — от цветовой гаммы и стилистики до ландшафта вокруг.

Представители ярмарки отметили, что работа выполнена с большим вниманием и усердием.

"Кто-то в Майнкрафте построил Нижегородскую ярмарку. Не криво сложено, не наспех, а с толком, с разумом и с приглядом. Хвала трудолюбию, пусть ваши дела на этой неделе идут так же складно", — написали представители.

На представленном скриншоте, помимо здания ярмарки, можно рассмотреть и памятник Владимиру Ленину. Несмотря на ограниченные возможности игры, автору удалось передать его узнаваемые очертания.

Ранее сообщалось, что виртуальный Нижний Новгород появился в Roblox (6+).

Нижегородская ярмарка
