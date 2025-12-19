Искусство восприятия: выставка TUNDRA открылась в Нижнем Новгороде Культура и отдых

В арт-пространстве ЦЕХ* открылась персональная выставка (6+) коллектива TUNDRA, где четыре аудиовизуальные инсталляции формируют маршрут-погружение в цифровую природу и техногенную реальность. На открытии выставки побывала корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Коллектив уже знаком нижегородцам по участию в фестивале Intervals (0+) и выставке Medium (0+). Работы, ранее представленные на международных фестивалях, обрели новое звучание благодаря особенностям пространства. А две из них — DOT и TUNNEL — были разработаны специально для этой выставки.

Открывает выставку инсталляция The Day We Left Field, в которой привычный образ природы буквально переворачивается. Поле оказывается не под ногами, а проецируется над зрителем, создавая эффект давления и погружения.

Куратор выставки и пространства ЦЕХ* Анна Гагарина отметила, что это является метафорой слияния природы и технологий, когда цифровая среда становится второй, естественной средой человека.

После "цифровой природы" зритель переходит в городскую технологическую среду — через инсталляцию ROW. Десять голографических дисплеев, подвешенных вертикально, визуализируют невидимые цифровые сигналы, превращая их в световые и звуковые структуры.

В этой работе можно увидеть линии, связи и следы — визуальные метафоры цифровых маршрутов. Это переход из природной среды в городскую, насыщенную технологиями.

Центральным элементом выставки стала новая инсталляция DOT — сферический объект, парящий в пространстве.

"Это точка, концентрирующая в себе всю информацию, наше технологическое знание, которое существует и определяет вообще в целом всю нашу жизнь сейчас. Художники обманывают наше зрение, меняя размер и пространство. Мы между собой называем эту инсталляцию "диджитал-солнце", - рассказала куратор.

Финальной точкой маршрута становится инсталляция TUNNEL, в которой зритель не только видит и слышит, но и физически ощущает произведение. Специальная виброплатформа преобразует звук в тактильные импульсы. Зрители могут выбрать идеальную точку восприятия или даже лечь, чтобы полностью погрузиться в вибрационную волну.

Выставка будет открыта до 1 февраля.