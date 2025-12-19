Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Нижегородцам показали состояние конструкций аварийного стадиона "Водник"

19 декабря 2025 14:12 Общество
Нижегородцам показали состояние конструкций аварийного стадиона Водник

Фото: экспертная организация

Специалисты завершили обследование здания стадиона "Водник", построенного в 1937 году, и выявили серьёзные повреждения несущих конструкций. Эксперты зафиксировали критические дефекты, которые делают дальнейшую эксплуатацию объекта небезопасной.

По результатам технической экспертизы, кирпичные стены здания покрыты трещинами, а кладка в ряде участков разрушена. Основной причиной этого специалисты называют деформации ленточного каменного фундамента, на котором держится всё сооружение.

Не в лучшем состоянии и деревянные элементы: кровельные конструкции и перекрытия пострадали от длительных протечек. Из-за постоянного намокания древесина утратила прочность, соединения ослабли, а допустимые прогибы несущих элементов были превышены.

Особое внимание эксперты обратили на состояние несущих стен. В некоторых зонах зафиксирована утрата несущей способности, что создаёт риск частичного обрушения.

Подвальные помещения также вызывают серьёзные опасения. Многократные затопления привели к биоповреждениям стен, что не только разрушает строительные материалы, но и представляет угрозу для здоровья людей, находящихся внутри здания.

Как отметили в компании "Европроект", проводившей обследование, здание утратило способность выполнять свои функции. По их словам, обнаруженные дефекты и повреждения свидетельствуют об аварийном техническом состоянии объекта и полной потере его несущей способности.

Напомним, в конце лета 2025 года стадион был официально признан аварийным и закрыт для посещения. Однако у него появилась перспектива на восстановление: в рамках комплексного развития территории запланирована масштабная реконструкция.

В будущем на месте стадиона появится полноценный спортивный кластер. В его состав войдут футбольное поле, беговые дорожки, уличные площадки и универсальный крытый комплекс с ледовой ареной и залами для тренировок. При этом архитектурный облик исторического входа на стадион будет сохранён.

Строительство начнётся с объектов социального значения. После завершения все они перейдут в муниципальную собственность и будут открыты для свободного посещения.

Выставить участок на торги планируется в первом квартале 2026 года.

Теги:
Реконструкция стадион "Водник"
