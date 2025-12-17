Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Спорт

Нижегородцы записали видеообращение в поддержку реконструкции "Водника"

17 декабря 2025 17:08 Спорт
Нижегородцы записали видеообращение в поддержку реконструкции Водника

Фото: Александр Воложанин

Около сотни жителей Нижнего Новгорода собрались у закрытых ворот стадиона "Водник", чтобы выразили свою поддержку его восстановлению.

Тренеры, родители и юные спортсмены записали видеообращение, в котором рассказали, насколько важно вернуть стадион к полноценной работе.

"Нам, людям, посвятившим всю жизнь спорту, неприятно и горестно смотреть, в каком состоянии находится "Водник". Тут не только опасно заниматься, но и просто проходить мимо. Нам непонятно, что некоторые люди голосуют против реконструкции стадиона. И мы требуем, чтобы наше мнение тоже учитывалось", - высказались нижегородцы.

Напомним, в конце лета 2025 года стадион был официально признан аварийным и закрыт. Однако теперь у популярного спортивного объекта появился шанс на вторую жизнь: в рамках комплексного развития территории здесь планируется масштабная реконструкция.

Проект предполагает замену существующих 1,4 тысячи кв. метров аварийных построек на более чем 11 тысяч кв. метров современной спортивной инфраструктуры. Основной акцент будет сделан на создание условий для занятий спортом детей и подростков.

В будущем на территории появится полноценный спортивный кластер. Он будет включать футбольное поле, беговые дорожки, уличные спортивные площадки, а также универсальный крытый комплекс с ледовой ареной и залами для тренировок. Архитектурный облик исторического входа на стадион при этом сохранят.

Работы начнутся с возведения социально значимых объектов. После завершения строительства все они перейдут в муниципальную собственность и будут открыты для бесплатного посещения.

Ранее сообщалось, что "Водник" планируется выставить на торги в первом квартале 2026 года.

Реконструкция стадион "Водник"
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
